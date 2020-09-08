Житель Невьянска обвиняется в избиении до смерти знакомого деревянным бруском

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянске 28-летнего местного жителя обвиняют в избиении своего знакомого, которые впоследствии скончался от ранений. Об этом сообщают в пресс-службе СКР по Свердловской области.Инцидент произошел 24 августа 2019 года во время застолья. Мужчина заподозрил во время беседы со знакомым, что тот украл у него деньги. В результате словесный конфликт перерос в драку.– Во время нее обвиняемый стал причинять своему оппоненту удары руками, ногами и деревянным бруском. В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался через непродолжительное время на месте, – рассказали в СКР по Свердловской области.Обвиняемый скрылся с места преступления, однако потом сам позвонил в полицию и сдался. Его задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.