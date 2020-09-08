Бывшего директора ЧОП, охраняющего Верх-Исетский метзавод, обвиняют в присвоении более миллиона рублей
Криминал
В Екатеринбурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора ЧОП «ВИЗ-Сталь» (занимается охраной металлургического предприятия). Мужчина подозревается в присвоении средств в размере 1,2 миллиона рублей. Выявил «недостачу» в ходе инвентаризации новый директор ЧОП, который обратился с заявлением в полицию, сообщили veved.ru собственные источники.
Установлено, что экс-директор переводил средства ЧОП по договорам на оказанные лично ему физкультурно - оздоровительные услуги.
Расследованием обстоятельств занимались оперативника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу, по материалам которых было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение средств в особо крупном размере»).
Установлено, что экс-директор переводил средства ЧОП по договорам на оказанные лично ему физкультурно - оздоровительные услуги.
Расследованием обстоятельств занимались оперативника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу, по материалам которых было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение средств в особо крупном размере»).
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