Полицейские задержали группу фальшивомонетчиков в Свердловской области

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В рамках профилактической операции «Купюра» полицейские задержали группу фальшивомонетчиков, об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.«В ходе операции «Купюра» сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу выявлена группа, занимавшаяся реализацией фальшивок. По месту их жительства полиция провела обыски, в рамках которых было изъято 14 поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая. «Красные фантики» очень высокого качества, визуального отличить от подлинных их достаточно сложно. Преступный синдикат организовали два гражданина, которые в настоящее время отбывают наказание за имущественные преступления в одном из пенитенциарных учреждений региона. Подделки ими заказывались через Интернет. Участники группы, находящиеся на свободе, собирали свертки с купюрами из тайников бесконтактным путем - посредством закладок. Подделки в целях личного обогащения злоумышленники сбывали в качестве оплаты за продукты питания в магазинах Сысерти, Арамиля, Белоярского района и Екатеринбурга. В отношении задержанных лиц представителями МВД возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данный вид противоправной деятельности составляет 8 лет лишения свободы», - рассказал полковник Горелых.Пресс-секретарь отметил также, что в текущем году полиция изъяла уже более 500 фальшивок, возбудила 329 уголовных дел. В рамках операции «Купюра» сотрудники МВД уделяют особое внимание проверке объектов торговли пищевыми продуктами, магазинов по продаже цветов, лекарств и алкоголя.Горелых призвал жителей Свердловской области быть бдительными и обращать внимание на водяные знаки и микроперфорацию купюр, а также изучить информацию о признаках подлинности на официальном сайте Банка России.