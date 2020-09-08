Стала известность личность адвоката, устроившего стрельбу во дворе жилого дома в Екатеринбурге

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Адвокатом, который устроил стрельбу днем 8 сентября с балкона жилого дома по улице Шаумяна в Екатеринбурге, оказался Дмитрий Жикин, рассказали veved.ru источник в адвокатской среде. Ранее адвокат с аналогичными инициалами (ФИО полностью совпадают) выступал адвокатом депутата ЕГД Олега Кагилева, осужденного за взяточничество.По информации veved.ru, Дмитрий Жикин приобрел охолощенный автомат в тот же день, когда и стрелял, после чего приехал домой, зарядил рожок патронами, вышел на балкон, передернул затвор и тут неожиданно для него произошел случайный выстрел. После этого он решил выпить алкоголь.Прибывшим на место полицейским он добровольно открыл дверь. Весь арсенал, включая автомат и патроны, у него изъяты. Материалы направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения.В разговоре с корреспондентом veved.ru Дмитрий Жикин заявил, что он не причастен к этому инциденту. «Это не я», – заявил адвокат.Отметим, что Дмитрий Жикин также является адвокатом потерпевших по уголовному делу о гибели бизнесмена Сергея Титова. Обвиняемым по данному делу является один из свердловских депутатов – именно он по версии следствия, случайно нажал на курок во время рыбалки.