В Екатеринбурге будут судить мужчин, организовавших незаконную миграцию иностранцев
Криминал
Фото: centersoveta.ru
В уральской столице будут судить 51-летнего жителя Нижнего Тагила и 52-летнего жителя Горького, обвиняемых в организации незаконной миграции иностранцев, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В период с июня по декабрь 2019 года мужчины организовали незаконный въезд и незаконное пребывание в России 29 иностранцев.
«Кроме того, обвиняемые создали условия для незаконного въезда и незаконного пребывания в Российской Федерации 22 иностранцев путем оформления и подачи в органы миграционного контроля документов, необходимых для организации въезда и пребывания на территории Российской Федерации, с указанием заведомо несоответствующей цели въезда и пребывания – учебы, тогда как фактически иностранные граждане осуществляли трудовую деятельность», - отметили в прокуратуре.
За организацию незаконной миграции мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.
В период с июня по декабрь 2019 года мужчины организовали незаконный въезд и незаконное пребывание в России 29 иностранцев.
«Кроме того, обвиняемые создали условия для незаконного въезда и незаконного пребывания в Российской Федерации 22 иностранцев путем оформления и подачи в органы миграционного контроля документов, необходимых для организации въезда и пребывания на территории Российской Федерации, с указанием заведомо несоответствующей цели въезда и пребывания – учебы, тогда как фактически иностранные граждане осуществляли трудовую деятельность», - отметили в прокуратуре.
За организацию незаконной миграции мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.
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