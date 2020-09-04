Свердловчанина отправят в колонию на 22 года за убийство егеря

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителя Таборинского района Свердловской области приговорили к 22 годам колонии строгого режима за убийство егеря и покушение на убийство инспектора рыбоохраны. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.Установлено, что вечером 27 ноября прошлого года в 30 километрах от села Таборы главный специалист отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира и старший государственный инспектор рыбоохраны Свердловской области проводили рейд по выявлению браконьеров.Инспекторы обнаружили в охотничьем домике свежевыбеленную рыбу, объемы которой превышали допустимую норму добычи, имелись следы от вылова сетями. Сотрудники надзорных органов поинтересовались у находящемся в доме Леонида Нихти, как была добыта найденная рыба.Вместо ответа обвиняемый сходил за двухствольным охотничьим ружьем и без предупреждения выстрелил в егеря. После этого он попытался выстрелить в инспектора рыбоохраны, однако ружье дало осечку. Тогда Нихти откинул оружие, взял топор и накинулся с ним на инспектора, нанеся ему несколько ударов. Однако злоумышленника удалось обезвредить и закрыть в охотничьем доме.Сотрудник рыбоохраны, несмотря на тяжелые травмы, сходил в лес за снегоходом и помог раненому коллеге сесть на заднее сиденье. Сам он сел за руль и поехал в сторону дороги. Из-за недоступности сотовой связи на месте преступления сразу позвонить в полицию не удалось. Когда пострадавшие добрались до деревни Фирули, связь появилась, и инспектор смог по телефону сообщить в полицию о произошедшем, а также вызвать скорую помощь.Раненый егерь скончался в больнице на следующий день. Инспектор рыбоохраны выжил.– Данное уголовное дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которые вынесли вердикт о виновности Нихти в инкриминируемых деяниях. Свердловский областной суд назначил Леониду Нихти наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, – добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.