В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту мошенничества с поставками лифтов

01.49 Четверг, 10 сентября 2020
Криминал
В Екатеринбурге сотрудники полиции возбудили уголовное дело, связанное с поставками лифтового оборудования известного производителя. По некоторым данным, речь идет о продукции завода «Век», расположенного в Екатеринбурге, но фактически поставщиком была сторонняя компания, которая выступала как трейдер. Как стало известно veved.ru, уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным издания, расследованием дела занимается следователь следственной части следственного управления УМВД России по Екатеринбургу, на счету которого раскрытие более десятка сложных мошеннических схем. Выявили схему оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

В уголовном деле речь идет о поставках продукции по договорам 2018 года. В числе потерпевших несколько организаций, в том числе из Новосибирска и Череповца.

Спорность указанных договоров ранее рассматривалась в Арбитражном суде Свердловской области, к делу было привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу. Согласно судебным материалам, Росфинмониторинг предполагал, что договор поставки носит мнимый характер, сделка заключена для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия с целью организации вывода денежных средств за рубеж.

Кроме этого, как указано в материалах арбитража, одна из компаний в 2018 году уже обращалась в ГУ МВД России по Свердловской области с просьбой провести проверку наличия в действиях контролирующих лиц поставщика-трейдера состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение крупного ущерба»). По данному факту отделом полиции № 9 г. Екатеринбурга возбуждено уголовное дело.

Напомним, что к заводу «Век» раньше были претензии со стороны областных властей. Предприятие в 2018 году сорвало строки поставки продукции по программе по обновлению лифтов в Новоуральске, хотя ранее его поддерживали правительственные чиновники, а лифты «Век» были установлены даже на Центральном стадионе, сданном в эксплуатацию к играм чемпионата мира по футболу-2018.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития» взыскал солидарно с ООО Завод «ВЕК» и ООО «Центр научно-технических услуг» 93 миллиона рублей по договору целевого займа от 26 декабря 2016 года. Займ предполагался для финансирования работ по разработке модельного ряда и организации производства энергоэффективных скоростных лифтов.

В связи с тем, что проект не был реализован в срок, а в ходе контрольного мероприятия летом 2019 года представители Фонда не смогли проверить реализацию проекта в связи с отсутствием доступа на производственную площадку, где должно располагаться приобретенное за счет средств займа оборудование, было принято решение обратиться в суд о досрочном погашении задолженности. Более того, было установлено, что часть оборудования находится во Владимирской области на территории местного краностроительного завода. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования кредитора.

Также в августе этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Министерства промышленности и торговли России о взыскании с ООО Завод «ВЕК» 4,4 миллиона рублей, предоставленных в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий пассажирских лифтов.
© Вечерние ведомости
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