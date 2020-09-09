Фальшивые деньги наводнили Екатеринбург: полиция бьет тревогу

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В последнее время в Екатеринбурге участились случаи расчета в торговых заведениях поддельными купюрами. Полиция просит быть внимательными при расчетах. Характерными местами сбыта фальшивых купюр являются рынки, киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса – там, где реже всего обращают внимание на подлинность денег. Выявляются такие банкноты, как правило, только при пересчете в банках, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу делают обход торговых точек в городе, в рамках которого проводят инструктаж продавцов. Им выдается список с серийными номерами, наиболее часто встречающимися на поддельных купюрах.По данным veved.ru, на днях сбыть поддельную купюру номиналом в пять тысяч рублей попытался гастарбайтер в ресторане быстрого питания «МакДональдс», расположенного на улице 8 Марта. Сделав заказ на сумму около 500 рублей, он стал ждать сдачу, но кассир заподозрила неладное, усомнившись в подлинности денег и попросила клиента подождать, пока она проверит купюру. Мужчина поспешил ретироваться, оставив деньги и заказ на месте. В настоящее время его личность устанавливает полиция.