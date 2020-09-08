МВД опубликовало видео задержания мужчин, устроивших стрельбу из окна квартиры в Екатеринбурге

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ГУ МВД России по Свердловской области показало кадры задержания двух мужчин, устроивших накануне стрельбу из автомата из окон квартиры, расположенной в доме на улице Начдива Онуфриева. Сюжет об этом вышел в программе «Патрульный участок».В полицию обратились соседи, после чего на место выехал экипаж ППСП, бойцы СОБР Управления Росгвардии по Свердловской области и начальник полиции УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко, которому удалось убедить граждан прислушаться и добровольно открыть дверь.«Внутри оказались два молодых человека, каждого зовут Константин и оба 1995 года рождения», — отмечал ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, отметив, что оба мужчины были пьяны.У задержанных полицейскими изъяты два пневматических пистолета и охолощенный автомат, имитирующий стрельбу. Сами задержанные пояснили, что точно не помнят что произошло из-за большого количество выпитого спиртного, ответственность они осознавали лишь частично.В отношении мужчин решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).