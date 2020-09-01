На Урале будут судить восемь человек, инсценировавших ДТП

14.50 Среда, 9 сентября 2020
Криминал
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Восемь граждан, двое из которых являются выходцами одной из бывших союзных республик, с помощью приобретенных битых автомобилей инсценировали ДТП и незаконно получали выплаты по ОСАГО в страховых компаниях. Серия уголовных дел передана в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

– В состав группы входили Веретнов, Кожевников, Пошехонов, Маслов, Козлов, Бекбоев, Зулумбеков и Маманов, двое последних от следствия скрылись и сейчас объявлены в федеральный розыск. Предполагаемый ущерб от их противоправной деятельности составляет свыше 4 миллионов рублей. Афера была придумана в апреле 2017 года. В ее организации обвиняется бывший юрист коммерческой структуры, долгое время занимавшийся оказанием помощи людям, попавшим в аварию. Задержали подозреваемых в мошенничестве сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области в период с 21 августа по 3 сентября 2019 года при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии, – рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Члены ОПГ также вовлекали в процесс мошенничества иностранных водителей, временно пребывающих на территории России. Им обещалось вознаграждение. Сложность при расследовании заключалась в том, что установить местонахождение иностранных граждан было затруднительно.

– За период своей криминальной деятельности группа совершила 11 хищений и 4 покушения на хищение денежных средств страховых компаний. С целью инсценировок ДТП злоумышленники приобрели 10 битых иномарок: пять Mercedes, два Nissan, BMW, Honda Accord и Dodge Caravan. В ходе расследования областным главком МВД проведено более 50 судебных экспертиз, подтверждающих причастность к совершению инкриминируемых преступлений. Собранные материалы вошли в 153 тома. Дела расследовала старший следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области майор юстиции Лиана Гатиятуллина. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора области страшим советником юстиции Вадимом Чукреевым, – добавил полковник Горелых.

Теперь членам группы грозит до 10 лет лишения свободы.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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