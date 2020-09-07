Свердловчанина, убившего пенсионерку из-за замечания, отправят в колонию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сысертский районный суд вынес приговор по уголовному делу, в отношении Сергея Петрова, который убил 80-летнюю женщину, сделавшую ему замечание из-за шума в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.22 августа прошлого года в Арамиле обвиняемый распивал спиртное и курил на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома. В это время из квартиры вышла 80-летняя женщина и сделала Петрову замечание.Пенсионерка вернулась в свою квартиру, но не заперла входную дверь. Петров зашел к ней и ударил женщину кирпичом по голове и туловищу. Затем обвиняемый нанес удар ножом в область грудной клетки потерпевшей.Суд назначил Сергею Петрову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.