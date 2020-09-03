В Екатеринбурге на 17-летнюю девушку напали с ножом
Криминал
Фото: читатель E1.RU
Накануне вечером в Екатеринбурге на Широкой речке неизвестный мужчина напал на 17-летнюю девушку. Как сообщил знакомый пострадавшей, нападение произошло в подъезде на улице Соболева, 21/1.
По словам очевидцев происшествия, нападавший – русский, одет он был в черную толстовку с капюшоном. Неизвестный хотел забрать у девушки сумку и нанес удар ножом.
Знакомый 17-летней девушки рассказал, что пострадавшая после удара сразу упала, лежала в подъезде около лифта. Она осталась жива после нападения, ее отвезли в больницу №9. Сейчас она находится в реанимации, ей уже сделали операцию. Врач сообщает, что у девушки пострадала печень.
Примечательно, что в итоге нападавший ничего у нее не забрал: ни сумку, ни телефон. Во дворе, по словам знакомого, мужчина бросил нож. Когда приехали сотрудники полиции и кинолог, нож передали им, а собака, взяв след, побежала в сторону остановки «Широкая речка».
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, сотрудники территориального ОВД выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств. Полиция разыскивает нападавшего.
По словам очевидцев происшествия, нападавший – русский, одет он был в черную толстовку с капюшоном. Неизвестный хотел забрать у девушки сумку и нанес удар ножом.
Знакомый 17-летней девушки рассказал, что пострадавшая после удара сразу упала, лежала в подъезде около лифта. Она осталась жива после нападения, ее отвезли в больницу №9. Сейчас она находится в реанимации, ей уже сделали операцию. Врач сообщает, что у девушки пострадала печень.
Примечательно, что в итоге нападавший ничего у нее не забрал: ни сумку, ни телефон. Во дворе, по словам знакомого, мужчина бросил нож. Когда приехали сотрудники полиции и кинолог, нож передали им, а собака, взяв след, побежала в сторону остановки «Широкая речка».
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, сотрудники территориального ОВД выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств. Полиция разыскивает нападавшего.
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