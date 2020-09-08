В Екатеринбурге ограбили салон «МТС». Добычей разбойника стали 10 «Айфонов»

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Сотрудники полиции в Екатеринбурге разыскивают мужчину, ограбившего салон сотовой связи «МТС» на улице Бардина. Инцидент произошел днем 7 сентября. Мужчина, одетый во всё черное, в медицинской маске, зашел в павильон, и потребовал выручку, а также похитил с витрины смартфоны.Добычей преступника стали 70 тысяч рублей и 10 «Айфонов». По данным veved.ru, ограбление попало на камеры видеонаблюдения.Розыском мужчина занимаются сотрудники уголовного розыска. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабёж»). Нападавшему грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.