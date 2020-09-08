Пьяный бомж напал на челябинца в центре Екатеринбурга, отправив его в реанимацию

© Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Вайнера-Малышева у здания Пенсионного фонда бомж напал на мужчину, причинив ему множественные телесные повреждения. По словам очевидцев, инцидент произошел еще 6 сентября около 17:00. Двое мужчин распивали спиртные напитки на улице, у них начался конфликт, который перерос в рукоприкладство.Пострадавший, уроженец Челябинска, был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.По информации veved.ru, нападавший уже задержан, им оказался ранее судимый бомж. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.