Пьяный бомж напал на челябинца в центре Екатеринбурга, отправив его в реанимацию
Криминал
В центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Вайнера-Малышева у здания Пенсионного фонда бомж напал на мужчину, причинив ему множественные телесные повреждения. По словам очевидцев, инцидент произошел еще 6 сентября около 17:00. Двое мужчин распивали спиртные напитки на улице, у них начался конфликт, который перерос в рукоприкладство.
Пострадавший, уроженец Челябинска, был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
По информации veved.ru, нападавший уже задержан, им оказался ранее судимый бомж. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Пострадавший, уроженец Челябинска, был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
По информации veved.ru, нападавший уже задержан, им оказался ранее судимый бомж. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
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