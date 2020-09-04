В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-ти летней девочке. Под подозрением оказался школьник
Криминал
В Екатеринбурге полицейские проверяют информацию по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 6-ти летней девочки – воспитанницы детского сада. Информация о противоправных действиях в отношении маленькой девочки в полицию поступила из областного перинатального центра. Об этом veved.ru стало известно из медицинских кругов.
По предварительным данным, мать ребенка подозревает в домогательстве к её дочери своего родственника – 15 летнего школьника.
В настоящее время к ситуации подключились сотрудники Следственного комитета и инспекторы ПДН.
По предварительным данным, мать ребенка подозревает в домогательстве к её дочери своего родственника – 15 летнего школьника.
В настоящее время к ситуации подключились сотрудники Следственного комитета и инспекторы ПДН.
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