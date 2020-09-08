Полицейские задержали екатеринбуржца, подозреваемого в краже техники
Криминал
Фото: reklama-kuban.com
Сотрудники уголовного розыска в Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже цифровой техники и телевизора из квартиры на улице Альпинистов, об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбурге.
Заявление в полицию подала хозяйка квартиры на улице Альпинистов. Она сообщила, что из её квартиры похитили имущество на сумму 14 тысяч рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.
В отношении мужчины вновь возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Заявление в полицию подала хозяйка квартиры на улице Альпинистов. Она сообщила, что из её квартиры похитили имущество на сумму 14 тысяч рублей.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.
В отношении мужчины вновь возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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