Полицейские задержали екатеринбуржца, подозреваемого в краже техники

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Сотрудники уголовного розыска в Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже цифровой техники и телевизора из квартиры на улице Альпинистов, об этом сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбурге.Заявление в полицию подала хозяйка квартиры на улице Альпинистов. Она сообщила, что из её квартиры похитили имущество на сумму 14 тысяч рублей.Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.В отношении мужчины вновь возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до шести лет лишения свободы.