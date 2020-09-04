В Камышлове суд за незаконную охоту приговорил трех охотников к лишению свободы

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Камышловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении трех жителей города Сухой Лог по обвинению по ч.2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб, совершенная группой лиц по предварительному сговору»), сообщает пресс-служба Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.Установлено, что ранним утром 8 ноября 2018 года мужчины прибыли в лесной массив на территории охотничьего угодья «Калиновское», расположенного в Камышловском муниципальном районе, с целью обнаружения косуль, не имея соответствующего разрешения на охоту. С использованием транспортного средства и подключенного к аккумулятору автомобиля фонаря они начали поиск и выслеживание диких животных с целью их добычи.Из имеющегося при себе огнестрельного оружия умышленно, двумя прицельными выстрелами они произвели отстрел двух особей самцов косули. Затем, погрузили туши косуль в автомобиль и произвели их транспортировку до места задержания их инспекторами ДПС ГИБДД.В результате действий охотников государству причинен особо крупный ущерб в размере 279 тысяч рублей.Суд приговорил обвиняемых к лишению свободы сроком на 3 года с испытательным сроком на 2 года, а также назначил наказание в виде лишения права заниматься охотой сроком на 3 года и обязал возместить причиненный ущерб. Обвиняемые обжаловали приговор, рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 23 сентября.