«Уктусский стрелок» раскрыл подробности убийства

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

«Уктусский стрелок» рассказал следователям, как убивал двух девушек в Екатеринбурге. Об этом E1 сообщили мама одной из убитых Алина Солтанова и ее адвокат Дмитрий Ушаков. Преступление было совершено в августе 2018 года.— Он рассказывал даже больше, чем от него просили. В том числе рассказывал такие подробности, которые, кроме него, знать никто не мог: как и где он пристреливал, проверял пробивную силу. В материалах есть еще такие тонкие моменты: одна из девочек начала закрываться, и он не стал производить выстрелы, потому что не понимал, пробьет пуля или нет, – рассказал адвокат.Отмечается, что одна из девушек пыталась закрыться коробкой от пиццы.– Сначала Алексей Александров выстрелил в Наташу, затем в Ксюшу. Одна из них прикрылась коробкой, дак он после выстрела подождал, пока коробка сползет и сделал еще один выстрел. Затем, когда тащил тело Наташи, она подала признаки жизни, вот он и решил её «добить» и выстрелил еще раз, – сообщила подробности Алина Солтанова.Дмитрий Ушаков добавил, что Алексей Александров не похож на типичного преступника. Он не был знаком со своими жертвами, не попадался полиции. Мать одной из убитых считает, что причинами убийства могут являться детские обиды.— Он пишет, якобы в школе его били, заставляли деньги приносить из дома. Но в школе много кого обижали, а он не попытался никак это изменить — ни спортом заняться, ничего. И вот он уже взрослым придумал эту «программу возмездия», по которой за четыре тысячи его детских обид должны были умереть четыре человека. По одному человеку на тысячу, — поделилась Алина Солтанова.