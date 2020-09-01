В Екатеринбурге женщина перевела мошенникам более 400 тысяч рублей

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию, после того, как перевела мошенникам свыше четырехсот тысяч рублей. Об этом сообщило отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.По заявлению женщины, 4 сентября ей позвонил неизвестный мужчина с абонентского номера, начинающегося на «499» и представился сотрудником службы безопасности банка.Он сообщил потерпевшей, что карты могу похитить деньги, а потому ей необходимо «обезопасить» свои денежные средства, переведя их на «резервные» счета, которые ей укажут. Затем женщине позвонил еще один неизвестный, представившийся сотрудником одного из силовых ведомств.Он заявил, что ведет уголовное дело по факту попытки кражи денег с ее карты и порекомендовал выполнять все указания сотрудников банка. После этого заявительница по требованию злоумышленников перевела на указанный номер «резервной ячейки» 436 тысяч рублей.В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.Полиция Екатеринбурга предупреждает граждан о том, что нельзя переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета.