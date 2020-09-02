Скрывавшегося от следствия уральца приговорили к колонии
Криминал
Фото: chernovik.net
Красноуфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Даниса Гайнанова, который скрывался от следствия более четырех лет. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Установлено, что 5 февраля 2016 года в деревне Ачитского района Гайнанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 19-летнему знакомому не менее девяти ударов туристическим ножом. По данному факту следственный отдел МО МВД России «Красноуфимский» возбудил уголовное дело.
Вскоре Гайнанов скрылся от органов предварительного расследования. Его объявили в розыск. а предварительное следствие по уголовному делу приостановили.
Злоумышленника задержали спустя четыре года – 19 мая. Предварительное следствие возобновили, а мужчине было предъявлено обвинение. Позднее уголовное дело направили в суд.
Красноуфимский районный суд приговорил Даниса Гайнанова к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Установлено, что 5 февраля 2016 года в деревне Ачитского района Гайнанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 19-летнему знакомому не менее девяти ударов туристическим ножом. По данному факту следственный отдел МО МВД России «Красноуфимский» возбудил уголовное дело.
Вскоре Гайнанов скрылся от органов предварительного расследования. Его объявили в розыск. а предварительное следствие по уголовному делу приостановили.
Злоумышленника задержали спустя четыре года – 19 мая. Предварительное следствие возобновили, а мужчине было предъявлено обвинение. Позднее уголовное дело направили в суд.
Красноуфимский районный суд приговорил Даниса Гайнанова к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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