Скрывавшегося от следствия уральца приговорили к колонии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Красноуфимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Даниса Гайнанова, который скрывался от следствия более четырех лет. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.Установлено, что 5 февраля 2016 года в деревне Ачитского района Гайнанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 19-летнему знакомому не менее девяти ударов туристическим ножом. По данному факту следственный отдел МО МВД России «Красноуфимский» возбудил уголовное дело.Вскоре Гайнанов скрылся от органов предварительного расследования. Его объявили в розыск. а предварительное следствие по уголовному делу приостановили.Злоумышленника задержали спустя четыре года – 19 мая. Предварительное следствие возобновили, а мужчине было предъявлено обвинение. Позднее уголовное дело направили в суд.Красноуфимский районный суд приговорил Даниса Гайнанова к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.