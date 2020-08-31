В Екатеринбурге свидетели дадут показания по делу «уктусского стрелка»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловском облсуде продолжается процесс на екатеринбуржцем Алексеем Александровым. Он обвиняется в убийстве двух девушек на Уктусе. Сегодня на заседании будут заслушаны показания 72 свидетелей.Кроме свидетелей на заседание также заявлены медицинский эксперт и специалист по баллистике. Как сообщил адвокат «уктусского стрелка» Владимир Щупов, по результатам медэкспертизы, Александров признан больным человеком. При это он отдавал себе отчет в совершаемых действиях.Напомним, что Алексея Александрова обвиняют в убийстве двух девушек. Преступление было совершено в августе 2018 года на горе Уктус. Одна из девушек скончалась на месте, вторая – в больнице через некоторое время.