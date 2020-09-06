Полиция Нижнего Тагила объявила в розыск мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении
Криминал
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Полиция Нижнего Тагила объявила в розыск гражданина Азербайджана Ализада Руслан Тофиг оглы. Он подозревается в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД России «Нижнетагильское».
Мужчина 1980 года рождения может представляться Гулиевым Хагани Тофиг оглы. Особые приметы: рост 170 см, среднее телосложение, короткие тёмные волосы.
Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят обратиться в дежурную часть МУМВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-47-02.
Мужчина 1980 года рождения может представляться Гулиевым Хагани Тофиг оглы. Особые приметы: рост 170 см, среднее телосложение, короткие тёмные волосы.
Граждан, располагающих какой-либо информацией, просят обратиться в дежурную часть МУМВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-47-02.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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