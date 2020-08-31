Спецназ в Екатеринбурге задержал ОПГ наркодиллеров

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков вместе с бойцами спецотряда «Гром» ликвидировали интернет-магазины наркотиков «Blackmarket» и «Пятёрочка», об этом рассказали пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Представители МВД задержали трех жителей Екатеринбурга, действовавших в составе ОПГ ровно год.«В январе 2019 года с целью производства криминального товара группа приобрела лабораторное оборудование, химические реактивы и жидкости. Чтобы тщательно законсперировать свой нелегальный бизнес, подпольный цех разместили в арендуемых гаражных боксах на территории бывшего стекольного завода в п. Воздвиженка Каслинского района Челябинской области. Используя познания в области химии, обвиняемые произвели вещество, содержащее в своем составе прекурсор наркотических средств и психотропных веществ, а на его основе - мефедрон. По предварительным данным, злоумышленники успели легализовать свыше 9,5 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков. При задержании участников группы полиция изъяла 2 кг 261гр белого порошка, количества которого хватило бы более чем на 4 000 доз. 1 кг мефедрона был найден в тайнике на обочине дороги около ст. Сысерть, остальное хранилось в гараже. Лидером «клана» является гр. Чепурин, а его сообщниками были граждане Баранов и Пятков. На вырученные средства наркодилеры купили «Инфинити», а также дом и земельный участок в Крыму. На транспортные средства, которые использовались в криминальных целях, наложен арест», - рассказал полковник Горелых.Фигурантам дела грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.