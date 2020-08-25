Жительницу Талицы приговорили к 8,5 годам колонии за убийство

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Талице вынесли приговор свердловчанке Елене Кокшаровой за убийство в магазине своего знакомого. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, женщине назначили 8 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима.Вечером 4 мая Кокшарова пришла в гости к своей знакомой, которая жила с потерпевшим, чтобы выпить. Между ней и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил Елену, забрал у нее из одежды пачку сигарет, банковскую карту, телефон и ушел из дома. Елена взяла с собой нож, и, обнаружив мужчину в одном из магазинов города, потребовала вернуть похищенное имущество. Когда тот отказался, женщина на глазах продавца и покупателя нанесла мужчине ранение. Спустя некоторое время потерпевший скончался.Кокшарову признали виновной в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ. Приговор суда в законную силу не вступил.