Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве девушки в Светлом, направили на принудительное лечение
Криминал
Фото: sterhluki.ru
Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве девушки и покушении на убийство знакомого в микрорайоне Светлый, направили на принудительное лечение, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Инцидент случится в марте этого года. Мужчина пришел в гости, где была симпатичная обвиняемому девушка. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес девушке более 10 ударов по голове, шее и конечностям. Потерпевшая сумела выбраться из квартиры, позже её обнаружили во дворе на детской площадке.
В это время домой вернулся молодой человек, который также жил в квартире. Обвиняемый, опасаясь, что тот сообщит о произошедшем в полицию, стал преследовать молодого человека с ножами в подъезде и во дворе дома. Подсудимого удалось задержать, а молодой человек смог скрыться. Девушка спустя несколько дней скончалась в больнице.
«Согласно заключению эксперта, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. В этой связи Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в отношении мужчины применил принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», - сказали в прокуратуре.
Инцидент случится в марте этого года. Мужчина пришел в гости, где была симпатичная обвиняемому девушка. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес девушке более 10 ударов по голове, шее и конечностям. Потерпевшая сумела выбраться из квартиры, позже её обнаружили во дворе на детской площадке.
В это время домой вернулся молодой человек, который также жил в квартире. Обвиняемый, опасаясь, что тот сообщит о произошедшем в полицию, стал преследовать молодого человека с ножами в подъезде и во дворе дома. Подсудимого удалось задержать, а молодой человек смог скрыться. Девушка спустя несколько дней скончалась в больнице.
«Согласно заключению эксперта, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. В этой связи Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в отношении мужчины применил принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», - сказали в прокуратуре.
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