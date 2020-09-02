Неизвестные угрожают семье мужчины, убитому в Верхней Пышме

12.55 Среда, 2 сентября 2020
Криминал
Фото: Е1.RU
Жена убитого в Верхней Пышме 48-летнего Дмитрия Чикваркина Яна заявила об угрозах.

По словам Чичваркиной, неизвестные пишут ей и её дочери сообщения с угрозами с анонимных страниц «ВКонтакте». Об этом она рассказала городскому порталу Е1.RU.

«Мне и моей дочери поступали сообщения с анонимных страниц во «ВКонтакте»: оскорбления, угрозы. Самое мягкое было: «Ты пожалеешь». После того как я закрыла страницу во «ВКонтакте», они пытаются добавляться в друзья ко мне и к Каролине (старшей дочери Яны), к нашим друзьям», – заявила женщина.

По словам женщины, голосовые сообщения с угрозами поступали также администратору паблика «Подслушано в Верхней Пышме», который размещал информацию про убийство и похороны Дмитрия Чичваркина. По ее мнению, убийцы испугались широкой огласки дела:

«Эти люди недовольны тем, что это всё предали огласке, тем, что их имена опубликовали, они считают, что их травят. Хотя при чем тут мы. Мы никого из них не знали раньше, никого не трогали», – заявила она.

Напомним, Дмитрия Чикваркина зверски убили в Верхней Пышме 22 августа. Он скончался от множественных травм головы и внутренних органов. Мужчину избили из-за шутки детей, которые сказали своей матери, что Чичваркин приставал к ним. После этого она собрала компанию из шести мужчин и женщин, которые до смерти толпой избили его. Он умер в больнице во время проведения операции.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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