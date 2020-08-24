В Новоуральске мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности
Криминал
Фото: sterhluki.ru
В Новоуральске местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности, об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Днем 25 августа между двумя мужчинами на бетонной площадке на улице Советской произошел конфликт, в ходе которого один нанес удар другому в грудь. Пострадавший потерял равновесие, упал и ударился головой о бетонную площадку. Из-за полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Днем 25 августа между двумя мужчинами на бетонной площадке на улице Советской произошел конфликт, в ходе которого один нанес удар другому в грудь. Пострадавший потерял равновесие, упал и ударился головой о бетонную площадку. Из-за полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
Житель Нижнего Тагила зверски убил своего годовалого сына
24 августа 2020
24 августа 2020
В Новоуральске без вести пропал 43-летний мужчина
27 августа 2020
27 августа 2020
В Асбесте возбуждено уголовное дело из-за ЧП на заводе
28 августа 2020
28 августа 2020
Свердловские журналисты в Грозном почтили память Ахмата Кадырова и посетили место подвига «псковских» десантников в селе Улус-Керт
Что говорят чеченцы о войне, мире, судьбе своего народа и борьбе с терроризмом
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
19:33 Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
17:54 В Свердловской области для родителей и педагогов открыта горячая линия по профилактике COVID-19
14:55 Блогер написал заявления в ФСБ и Генпрокурору на организаторов Недели гордости ЛГБТ в Екатеринбурге
19:33 Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
17:55 С начала года в Чернушинском городском округе в комфортное жилье по нацпроекту переехали 58 человек
17:54 В Свердловской области для родителей и педагогов открыта горячая линия по профилактике COVID-19
19:33 01 сентября Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
09:35 31 августа Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
11:33 28 августа Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
22:26 27 августа Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
16:18 26 августа Свердловские полицейские, осужденные за пытки после оговора подростка, вышли из изолятора
12:53 25 августа На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе
12:49 25 августа На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе