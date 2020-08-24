В Новоуральске мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Новоуральске местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности, об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.Днем 25 августа между двумя мужчинами на бетонной площадке на улице Советской произошел конфликт, в ходе которого один нанес удар другому в грудь. Пострадавший потерял равновесие, упал и ударился головой о бетонную площадку. Из-за полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.