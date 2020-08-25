Уральца обвиняют в оскорблении представителя власти
Криминал
Фото: ti71.ru
На Среднем Урале жителя Тальцы обвиняют в оскорблении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, был доставлен в ОМВД России по Тугулымскому району. Там он оскорбил инспектора ДПС, которая находилась при исполнении должностных обязанностей.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проходит сбор и закрепление доказательственной базы.
По данным следствия, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, был доставлен в ОМВД России по Тугулымскому району. Там он оскорбил инспектора ДПС, которая находилась при исполнении должностных обязанностей.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проходит сбор и закрепление доказательственной базы.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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