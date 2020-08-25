Уральца обвиняют в оскорблении представителя власти

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

На Среднем Урале жителя Тальцы обвиняют в оскорблении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, был доставлен в ОМВД России по Тугулымскому району. Там он оскорбил инспектора ДПС, которая находилась при исполнении должностных обязанностей.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проходит сбор и закрепление доказательственной базы.