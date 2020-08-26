Жителя Верхней Пышмы признали виновным по делу о незаконном обороте наркотиков

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Верхнепышминский городской суд вынес приговор местному жителю, который под видом доставщика еды разносил по городу «закладки» с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Пышминца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».9 декабря 2019 года Игорь Афанасьев договорился со своим знакомым о том, что будет забирать партии наркотиков и прятать их, чтобы в последующем из тайника их забрал покупатель.«В декабре 2019 года Афанасьев прибыл в г. Екатеринбург, где в условленном месте на ул. Восточная обнаружил не менее 24 свертков с наркотическим средством, которые в дальнейшем разместил на территории г. Верхняя Пышма. Сведения о размещении наркотических средств с фотографиями направлены Афанасьевым неустановленному лицу в целях дальнейшего сбыта», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Для того, чтобы не вызывать подозрений, Афанасьев оделся в форму курьерской службы федерального оператора доставки еды.Два свертка с наркотиками Афанасьев не оставил в тайниках, а забрал себе, обманув покупателя о месте их размещения. С этими свертками он и был задержан сотрудниками полиции в Среднеуральске.Свою вину Афанасьев признал и в содеянном раскаялся. Ему назначили наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.