Полиция Свердловской области ликвидировала интернет-магазин наркотиков

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ ГУ МВД ликвидировали интернет-магазин по торговле наркотиками «Vdrova.biz», об этом рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых.Наркодиллеры продавали запрещенные вещества через интернет. В организации ОПГ подозревают гражданина Валиулина. Его сообщниками стали Клещев и Чащин. Ранее все они были судимы. Мужчины занимались хранением, фасовкой и размещением наркотиков по специальным тайникам.«Вырученные от торговли деньги поступали на криптовалютные биткойн счета, подконтрольные организатору ОПГ. Общей нелегальный оборот средств с января 2019 по январь 2020 года составил 12,0109247 биткойнов, что эквивалентно примерно 140 281 доллару США или примерно 10,5 миллионам рублей. В целях конспирации участники группы общались между собой только посредством сети «Интернет», избегая встреч, лично были знакомы только «оператор» и «склад-закладчик». Сыщики обнаружили 36 тайников для приобретателей на территории Свердловской области с уже готовым товаром, а также склад в гараже, где хранились в не расфасованном виде наркотики. Их количества хватило бы еще для порядка 150 тайников. По уголовному делу органами внутренних дел проведено 5 физико-химических и дактилоскопических, 15 физико-химических судебных, 1 программно-техническая, 1 технико-криминалистическая судебные экспертизы, проведено свыше 200 следственных и процессуальных действий», - рассказал полковник Горелых.В отношении трех задержанных граждан возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Материалы уголовных дел состоят из 18 томов. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.