В Свердловской области выявили группу фальшивомонетчиков

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Купюра» из незаконного обращения органы внутренних дел изъяли более 500 фальшивых купюр и возбудили 329 уголовных дел. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Особое внимание уделялось объектам торговли пищевыми продуктами в киосках и павильонах, магазинам по продаже цветов, лекарственных препаратов, алкогольной продукцией.В ходе профилактической акции прошло 6342 инструктажа с работниками организаций торговли и сферы обслуживания. Им, кроме прочего, рекомендовали использовать специальное оборудование для проверки подлинности банкнот.«В ходе операции "Купюра" сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу выявлена группа, занимавшаяся реализацией фальшивок. По месту их жительства полиция провела обыски, в рамках которых было изъято 14 поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая. «Красные фантики» очень высокого качества, визуального отличить от подлинных их достаточно сложно. Преступный синдикат организовали два гражданина, которые в настоящее время отбывают наказание за имущественные преступления в одном из пенитенциарных учреждений региона.Подделки ими заказывались через Интернет. Участники группы, находящиеся на свободе, собирали свертки с купюрами из тайников бесконтактным путем - посредством закладок. Подделки в целях личного обогащения злоумышленники сбывали в качестве оплаты за продукты питания в магазинах Сысерти, Арамиля, Белоярского района и Екатеринбурга. В отношении задержанных лиц представителями МВД возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данный вид противоправной деятельности составляет восемь лет лишения свободы»,- рассказал Горелых.