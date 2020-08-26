В Екатеринбурге судят уктусского стрелка

11.58 Понедельник, 31 августа 2020
Криминал
Фото: e1.ru
Сегодня, 31 августа, в свердловском областном суде начался процесс над Алексеем Александровым, которого обвиняют в убийстве двух девушек на горе Уктус. Расследование уголовного дела длилось несколько лет.

Напомним, что поздним вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне спортивного комплекса «Уктус» обвиняемый несколько раз выстрелил из принесенного с собой оружия в двух девушек. После этого он скрыл следы убийства и покинул место преступления. Одна из пострадавших погибла на месте происшествия, вторая – в больнице.

– На первоначальном этапе расследования раскрыть преступление не удалось. Тем не менее, сотрудниками СК и полиции непрерывно велись как следственные действия, так и оперативные, технические мероприятия. В результате удалось установить и задержать подозреваемого, который под тяжестью неопровержимых улик сознался в содеянном. Следственным комитетом при оперативном сопровождении органов полиции был проведён колоссальный объём работы. Допрошено значительное количество свидетелей, назначен и проведён целый комплекс судебных экспертиз. В частности, согласно результатам психиатрической экспертизы, фигурант вменяем и полностью отдавал себе отчёт в совершаемых действиях. Личность фигуранта была установлена именно благодаря планомерной кропотливой работе органов СК и полиции, которые, начиная с момента обнаружения признаков преступления, не останавливали свою работу, непрерывно приближаясь к раскрытию убийства, – рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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