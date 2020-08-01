Одного убили и сожгли, а другого жестоко избили: жители Серова обвиняются в двух преступлениях

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Два жителя Серова, 1977 и 1994 г.р., обвиняют в умышленним причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в покушении на убийство другого пострадавшего.По данным следствия, 11 августа в этом году обвиняемые возле заброшенных гаражей на Народной избили мужчину, с которым вместе выпивали. От полученных травм он скончался. Тогда обвиняемые решили сжечь тело погибшего и переместись останки в овраг. Очевидцем происходящего оказался их знакомый. Он заявил, что не будет совершать преступление и сообщит о нём в правоохранительные органы.Обвиняемые попытались убить знакомого – избили его и скинули в овощную яму гаража, заполненную водой. Мужчина выжил, пришёл в сознание, но не подавал при нападавших признаков жизни, из-за чего те посчитали, что мужчина скончался, и ушли с места происшествия. Затем потерпевший обратился в полицию.Расследование уголовного дела продолжается. Уже допрошен ряд свидетелей и назначен комплекс необходимых экспертиз.«Также следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами Следственного комитета, заключив обвиняемых под стражу»,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.