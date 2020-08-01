В Свердловской области 28-летнюю девушку обвиняют в краже денег своей бабушки
Криминал
Фото: sps-sng.ru
В Пригородном районе Свердловской области 28-летняя девушка обвиняется в краже денег со счета своей бабушки, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Обвиняемая взяла банковскую карту своей 71-летней бабушки, завела её данные в «Мобильный банк» и получила возможность распоряжаться средствами пенсионерки. С августа по сентябрь 2019 года девушка похитила со счета бабушки 54 тысячи рублей.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.
Обвиняемая взяла банковскую карту своей 71-летней бабушки, завела её данные в «Мобильный банк» и получила возможность распоряжаться средствами пенсионерки. С августа по сентябрь 2019 года девушка похитила со счета бабушки 54 тысячи рублей.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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