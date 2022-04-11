Названа главная тема «Ночи музеев-2022» в Екатеринбурге
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Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ежегодное мероприятие «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге 21 мая, в субботу. В акции будут участвовать 120 учреждений культуры.
Главной темой 16-й «Ночь музеев» является культурное наследие, традиции народов России и проблема их сохранения.
Помимо тех площадок, которые участвуют в акции каждый год, появятся новые: Музей андеграунда, новый креативный кластер «Л52», минералогический музей «Планета», историко-выставочный центр Уральского турбинного завода.
На «Ночи музеев» отдельно для детей организуют специальную программу, ее будут показывать с 11:00 до 18:00. Остальные мероприятия будут проходить, начиная с 19:00. Закончится акция в 2 часа ночи.
Для того, чтобы полностью ознакомиться с программой мероприятия, можно зайти на сайт фестиваля.
Главной темой 16-й «Ночь музеев» является культурное наследие, традиции народов России и проблема их сохранения.
Помимо тех площадок, которые участвуют в акции каждый год, появятся новые: Музей андеграунда, новый креативный кластер «Л52», минералогический музей «Планета», историко-выставочный центр Уральского турбинного завода.
На «Ночи музеев» отдельно для детей организуют специальную программу, ее будут показывать с 11:00 до 18:00. Остальные мероприятия будут проходить, начиная с 19:00. Закончится акция в 2 часа ночи.
Для того, чтобы полностью ознакомиться с программой мероприятия, можно зайти на сайт фестиваля.
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