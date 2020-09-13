Полуторамесячному Мише нужен дорогостоящий укол, чтобы не умереть: "На счету каждая минута"

фото предоставлено родителями Миши Бахтина © Вечерние ведомости

У полуторамесячного Миши Бахтина из Екатеринбурга страшный диагноз - спинальная мышечная атрофия (СМА). Он стал первым малышом в России, кому так рано поставили такой диагноз.Данное заболевание носит прогрессирующий характер. Слабость начинается с мышц ног, далее болезнь распространяется на всё тело и доходит до мышц, которые отвечают за глотание и дыхание."Раньше о таких детках мало кто слышал, потому что не было лечения. Но совсем недавно разработали единственный в мире препарат, который блокирует сломанный ген и у ребёнка есть все шансы на выздоровление, - рассказала "Вечерним Ведомостям" мама Миши Яна. - Препарат ставится один раз и на всю жизнь. Стоимость укола 2 300 000 $ . И чем раньше будет введена инъекция, тем больше шансов сохранить двигательные функции".На счету у Миши каждая минута. Сейчас малыш находится в реанимационном отделении под аппаратом ИВЛ. Родители просят помощи у всех неравнодушных, чтобы Миша жил полноценной жизнью.СберБанк Онлайн+7 905 800 66 92 (Дмитрий Юрьевич Б.) Папа+7 922 122 19 22 (Яна Федоровна Г.) МамаБанк Нейва4375 6300 0030 7606Дмитрий БахтинСбербанк4276 1608 8452 2088Дмитрий БахтинАльфа Банк4584 4328 2286 7090Дмитрий БахтинPayPalГафинец Янаhttps://www.paypal.me/mishkawinsmagafinec@bk.ru+7 (922) 122 19 22СбербанкПолучатель: БАХТИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧНомер счета: 40817810416545974326Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНКБИК: 046577674Корр. счет: 30101810500000000674ИНН: 7707083893КПП: 665843001SWIFT-код: SABRRUMMАльфа БанкНомер счета: 40817810809780072410Получатель: Бахтин Дмитрий ЮрьевичИНН банка получателя: 7728168971КПП банка получателя: 770801001Корр. счет: 30101810200000000593Банк: АО «Альфа-Банк», г. МоскваБИК: 044525593