Полуторамесячному Мише нужен дорогостоящий укол, чтобы не умереть: "На счету каждая минута"
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У полуторамесячного Миши Бахтина из Екатеринбурга страшный диагноз - спинальная мышечная атрофия (СМА). Он стал первым малышом в России, кому так рано поставили такой диагноз.
Данное заболевание носит прогрессирующий характер. Слабость начинается с мышц ног, далее болезнь распространяется на всё тело и доходит до мышц, которые отвечают за глотание и дыхание.
"Раньше о таких детках мало кто слышал, потому что не было лечения. Но совсем недавно разработали единственный в мире препарат, который блокирует сломанный ген и у ребёнка есть все шансы на выздоровление, - рассказала "Вечерним Ведомостям" мама Миши Яна. - Препарат ставится один раз и на всю жизнь. Стоимость укола 2 300 000 $ . И чем раньше будет введена инъекция, тем больше шансов сохранить двигательные функции".
На счету у Миши каждая минута. Сейчас малыш находится в реанимационном отделении под аппаратом ИВЛ. Родители просят помощи у всех неравнодушных, чтобы Миша жил полноценной жизнью.
Реквизиты для помощи:
СберБанк Онлайн
+7 905 800 66 92 (Дмитрий Юрьевич Б.) Папа
+7 922 122 19 22 (Яна Федоровна Г.) Мама
Банк Нейва
4375 6300 0030 7606
Дмитрий Бахтин
Сбербанк
4276 1608 8452 2088
Дмитрий Бахтин
Альфа Банк
4584 4328 2286 7090
Дмитрий Бахтин
PayPal
Гафинец Яна
https://www.paypal.me/mishkawinsma
gafinec@bk.ru
+7 (922) 122 19 22
Сбербанк
Получатель: БАХТИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Номер счета: 40817810416545974326
Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046577674
Корр. счет: 30101810500000000674
ИНН: 7707083893
КПП: 665843001
SWIFT-код: SABRRUMM
Альфа Банк
Номер счета: 40817810809780072410
Получатель: Бахтин Дмитрий Юрьевич
ИНН банка получателя: 7728168971
КПП банка получателя: 770801001
Корр. счет: 30101810200000000593
Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК: 044525593
Данное заболевание носит прогрессирующий характер. Слабость начинается с мышц ног, далее болезнь распространяется на всё тело и доходит до мышц, которые отвечают за глотание и дыхание.
"Раньше о таких детках мало кто слышал, потому что не было лечения. Но совсем недавно разработали единственный в мире препарат, который блокирует сломанный ген и у ребёнка есть все шансы на выздоровление, - рассказала "Вечерним Ведомостям" мама Миши Яна. - Препарат ставится один раз и на всю жизнь. Стоимость укола 2 300 000 $ . И чем раньше будет введена инъекция, тем больше шансов сохранить двигательные функции".
На счету у Миши каждая минута. Сейчас малыш находится в реанимационном отделении под аппаратом ИВЛ. Родители просят помощи у всех неравнодушных, чтобы Миша жил полноценной жизнью.
Реквизиты для помощи:
СберБанк Онлайн
+7 905 800 66 92 (Дмитрий Юрьевич Б.) Папа
+7 922 122 19 22 (Яна Федоровна Г.) Мама
Банк Нейва
4375 6300 0030 7606
Дмитрий Бахтин
Сбербанк
4276 1608 8452 2088
Дмитрий Бахтин
Альфа Банк
4584 4328 2286 7090
Дмитрий Бахтин
PayPal
Гафинец Яна
https://www.paypal.me/mishkawinsma
gafinec@bk.ru
+7 (922) 122 19 22
Сбербанк
Получатель: БАХТИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Номер счета: 40817810416545974326
Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 046577674
Корр. счет: 30101810500000000674
ИНН: 7707083893
КПП: 665843001
SWIFT-код: SABRRUMM
Альфа Банк
Номер счета: 40817810809780072410
Получатель: Бахтин Дмитрий Юрьевич
ИНН банка получателя: 7728168971
КПП банка получателя: 770801001
Корр. счет: 30101810200000000593
Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК: 044525593
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