Благотворители подарили больницам Екатеринбурга 30 новых машин скорой помощи

Денис Евстафьев, фото - автора © Вечерние ведомости

Фонд святой Екатерины передал больницам Екатеринбурга 30 новых машин медицинской скорой помощи. Они изготовлены на базе Ford Tranzit. Стоимость автомобилей составила 134 млн рублей. Автомобили уже оснащены современным оборудованием: электрокардиографами, дефибрилляторами-мониторами, аппаратами ИВЛ и так далее.Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выразил благодарность за приобретение автомобилей губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также учредителям Фонда святой Екатерины - гендиректору УГМК Андрею Козицыну, председателю совета директоров РМК Игорю Алтушкину и владельцу "Сима-ленд" Андрею Симановскому.- Благодаря помощи меценатов мы выходим на нормативные параметры работы скорой помощи - мы обеспечены транспортом, - сказал Александр Высокинский. По его словам, при этом можно сделать запас машин скорой помощи, отправив старые в резерв.Замгубернатора Свердловской области Павел Креков также поблагодарил учредителей Фонда святой Екатерины, отметив, что они в пандемию коронавирусной инфекции очень сильно помогли региону. Они не только приобрели машины скорой помощи, но и средства индивидуальной защиты, аппараты для лечения больных, финансово помогали культурным учреждениям и другое.