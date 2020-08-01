Благотворители подарили больницам Екатеринбурга 30 новых машин скорой помощи

16.13 Пятница, 28 августа 2020
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Фонд святой Екатерины передал больницам Екатеринбурга 30 новых машин медицинской скорой помощи. Они изготовлены на базе Ford Tranzit. Стоимость автомобилей составила 134 млн рублей. Автомобили уже оснащены современным оборудованием: электрокардиографами, дефибрилляторами-мониторами, аппаратами ИВЛ и так далее.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выразил благодарность за приобретение автомобилей губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также учредителям Фонда святой Екатерины - гендиректору УГМК Андрею Козицыну, председателю совета директоров РМК Игорю Алтушкину и владельцу "Сима-ленд" Андрею Симановскому.

- Благодаря помощи меценатов мы выходим на нормативные параметры работы скорой помощи - мы обеспечены транспортом, - сказал Александр Высокинский. По его словам, при этом можно сделать запас машин скорой помощи, отправив старые в резерв.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков также поблагодарил учредителей Фонда святой Екатерины, отметив, что они в пандемию коронавирусной инфекции очень сильно помогли региону. Они не только приобрели машины скорой помощи, но и средства индивидуальной защиты, аппараты для лечения больных, финансово помогали культурным учреждениям и другое.



Денис Евстафьев, фото - автора © Вечерние ведомости

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