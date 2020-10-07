Суд решил продлить арест обвиняемых по делу об убийстве Ксении Каторгиной до конца года

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Областной суд принял решение продлить срок содержания под стражей обвиняемых в убийстве 27-летней жительницы Березовского Ксении Каторгиной еще на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Областного суда.Обвиняемым Екатерине Меньшиковой, Марату Ахметвалиеву и Михаилу Федоровичу срок содержания продлен до 10 декабря 2020 года включительно.27-летняя жительница Березовского Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года, в тот день, когда она поехала на встречу с покупателем. Девушка планировала продать свой автомобиль Audi Q5. Встреча должна была пройти в районе Уралмаша в Екатеринбурге. 11 октября родные Ксении сообщили о ее пропаже в полицию.По версии следствия, одна из обвиняемых, предположительно Екатерина Меньшикова попросила Ксению Каторгину проехать с ней на улицу Новаторов, так как хотела, чтобы некие специалисты проверили машину. Однако уже в пути погибшую оглушили электрошокером, после чего в машине оказались другие обвиняемые, которые пытались задушить девушку. После, по версии следствия, они доехали до улицы Ташкентской, где Ксению добили ножом и сбросили в колодец.