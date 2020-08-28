Анонсы событий на 2 сентября

20.50 Вторник, 1 сентября 2020
Анонсы
10:30 Уктусский лесопарк. В рамках чествования Года памяти и славы и в преддверии 75-летия со Дня окончания Второй мировой войны в Свердловской области состоится ряд мероприятий.
В 10.30 представители добровольческого движения Свердловского областного медицинского колледжа проведут работы по благоустройству захоронения медиков и пациентов эвакогоспиталей Великой Отечественной войны, расположенного вблизи Уктусского лесопарка. Средства для проведения работ волонтеры получили в рамках гранта Всероссийского форума «Территория смыслов».
В 15.00 в региональном центре патриотического воспитания (музей «Центр истории Свердловской области») состоится встреча участников военно-патриотических клубов в рамках Всероссийской акции «Уроки Второй мировой».
В 16.00 состоится открытие выставочного проекта «Орден Победы Георгия Жукова», который представлен в областном краеведческом музее (ул. Малышева, 46).
Кроме того, в этот день волонтеры Победы и воспитанники Екатеринбургского кадетского корпуса примут участие во всероссийской акции «Квест «Дальневосточная Победа», студенты медицинского колледжа поучаствуют в открытом онлайн-уроке из Сахалинской области.
В вечернее время медиафасады стадиона «Екатеринбург-Арена» и международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» окрасятся в цвета ленты медали СССР «За Победу над Японией» – красный-желтый-белый – в рамках всероссийской акции «Свет мира». Свердловский филиал РТРС также включит подсветку на телевизионной башне в Екатеринбурге в честь окончания Второй мировой войны. Дополнительная иллюминация на телебашне будет работать два дня: 2 сентября и 3 сентября с 21.00 до 06.00 местного времени.

11:00 ТАСС-Урал. Состоится пресс-конференция, посвященная мерам социальной поддержки в Свердловской области в условиях пандемии коронавируса.
Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина озвучат данные о существующих мерах социальной поддержки семей в Свердловской области в период пандемии коронавирусной инфекции, поделятся статистикой по количеству людей, которым оказана такая помощь, а также пошагово объяснят, как и в какие сроки жители Свердловской области смогут получить положенные в связи с эпидемиологической ситуацией выплаты.

11:00 Интерфакс-Урал. Пройдет пресс-конференция, посвященная работе гостиничного сектора в новых реалиях
Персональная ссылка для подключения придет вам по почте. Журналисты смогут писать вопросы в чат вебинара. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале Интерфакса
Участники пресс-конференции:
Ольга Акимова, генеральный менеджер Angelo by Vienna House Екатеринбург, член правления клуба отельеров, член правления конгресс-Бюро Екатеринбурга, представитель компании Vienna House
Тамара Клишина, генеральный директор USTA Management, исполнительный директор клуба отельеров г.Екатеринбурга
Владимир Окуньков, руководитель Ассоциации малых гостиниц и хостелов, член общественной палаты Екатеринбурга
Интерфакс продолжает серию пресс-конференций, посвященных трансформации бизнеса в условиях новых реалий. В этот раз пресс-конференция посвящена работе гостиничного сектора.
Вопросы пресс-конференции:
-Как гостиничный сектор, городские и загородные отели, хостелы пережили период пандемии? С какими вызовами пришлось столкнуться?
-Как переформатировались услуги и работа с посетителями на фоне пандемии? Как изменилась организация питания гостей?
-Каковы ожидания экспертов на новый деловой сезон? Удастся ли восстановить спрос и прежнюю загрузку?

12:00 ТАСС-Урал. Состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской акции "Диктант Победы" в Свердловской области.
В день окончания Второй мировой войны – 3 сентября – состоится всероссийская историческая акция "Диктант Победы". В 2020 году диктант смогут написать жители 75 стран, а в России он пройдет в каждом муниципалитете с населением выше 5000 человек.
Секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель регионального оргкомитета акции "Диктант Победы" Виктор Шептий и региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Сергей Никонов расскажут о главной идее акции, целях ее проведения, ожидаемом количестве участников, сообщат о площадках и времени проведения "Диктанта Победы" в Свердловской области, а также дадут рекомендации по подготовке к диктанту.
"Диктант Победы" проводится с 2019 года с целью повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи, формирования нравственных ценностей. Акция включена в перечень основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы.
© Вечерние ведомости
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