Анонсы
18:46 | 20.08.2020
Анонсы событий на 21 августа
Напомним, тренировки по обеспечению эпидемиологической безопасности перед стартом нового учебного года проходят во всех школах региона.
13:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция, посвященная старту программы по возврату средств за туры по России. Подробности сообщит директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
Напомним, в конце июля правительство РФ заявило о новой программе по поддержке внутреннего туризма, на которую из резервного фонда выделено 15 миллиардов рублей. В рамках действия программы россияне смогут воспользоваться возможностью приобрести путешествия по всей стране до конца года и получить возврат от 5 до 15 тысяч рублей (кэшбэк).
16 туроператоров Свердловской области подали заявки на участие в федеральной программе по поддержке внутреннего туризма. Часть из них уже получили соответствующее подтверждение от Ростуризма, касающееся возврата средств за туры по России.
13:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл, 2). На 16 этаже Дома правительства Свердловской области состоится видеоконференция, посвященная 100-летию со дня формирования 34-й Симферопольской Краснознаменной ордена Суворова II степени мотострелковой дивизии имени Серго Орджоникидзе. Местом дислокации соединения до 2016 года был 32-й военный городок города Екатеринбурга.
Дивизия выполняла задачи по защите страны в годы Великой Отечественной войны, формировала миротворческие силы в Абхазии и восстанавливала конституционный порядок на Северном Кавказе с 1994 по 2000 годы. В строю соединения 8 Героев Советского Союза и 7 Героев России. Более 2000 военнослужащих соединения награждено орденами и медалями за мужество и героизм. Совет ветеранов прославленного соединения насчитывает 12635 человек, многие из которых вносят значительный вклад в процветание Свердловской области.
Серию мероприятий, посвященных 100-летию соединения, откроет Всероссийская видеоконференция «Симферопольская. Прославленная. Наша».
Свердловскую область на конференции представят: министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Виктор Ятло, командир 34 мотострелковой дивизии в период 1977-1981 г.г. Валерий Семенов, заместитель командира 276 мотострелкового полка (1998-2001 г.г.) Владимир Евдокимов, ветеран дивизии майор Арзу Ганджи Оглы Мамедов, председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» Евгений Мишунин, ветеран дивизии, автор книг о боевой работе артиллерии в ходе локальных конфликтов подполковник Борис Цеханович.
В конференции также примут участие: заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко, руководитель региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Республики Крым Гафис Гасан Оглы Абасов, помощник командующего ЦВО по работе с ветеранами, воин-интернационалист Алексей Попов, командир 276 мотострелкового полка в период 1992-1995г.г., командир 34 мотострелковой дивизии в период 1997-1999 г.г. Сергей Бунин, заместитель командира полка и начальник штаба 276 мотострелкового полка в период 1991-1993 г.г., начальник объединённого штаба организации договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров, командир 34 мотострелковой дивизии в период 2004-2007 г.г., первый заместитель начальника объединенного штаба ОДКБ Хасан Калоев, научный сотрудник крымского Центрального музея Тавриды Вячеслав Иванов, научный сотрудник Новороссийского исторического музея-заповедника Юрий Антипин, научный сотрудник Керченского Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, заслуженный работник культуры Республики Крым Валентина Климчук.
Модератором конференции выступит военный историк, ветеран боевых действий Игорь Быстров.
© «Вечерние ведомости»
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