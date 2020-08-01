Анонсы
19:54 | 18.08.2020
Анонсы событий на 19 августа
Краундинвестинговая платформа "ВДело" — это инструмент поддержки, разработанный в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который позволит существенно расширить финансирование регионального бизнеса.
Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла разъяснят термин "краудинвестинг", подробно расскажут о разработке платформы "ВДело", об уникальности проекта в рамках страны, объявят дату старта работы краудинвестинговой платформы, а также детально опишут алгоритм работы платформы, озвучат условия как для участников, которые смогут привлекать деньги на свои проекты, так и для инвесторов.
12:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Яблочного Спаса.
Духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов, проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин, директор ГБУК СО "Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова" Валентина Ращектаева и заведующий музеем плодового садоводства им. Казанцева Геннадий Короленко расскажут о традициях и обычаях празднования Яблочного Спаса, об аграрной ситуации и итогах сбора первого урожая сельскохозяйственных культур в частных садоводствах региона, а также поделятся информацией об истории старинного плодового сада Д. И. Казанцева, который расположен в центре Екатеринбурга.
Народная традиция именует день Преображения Господня Яблочным Спасом, который христиане отмечают 19 августа. В этот день по традиции освящаются плоды нового урожая.
12:00 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37). Состоится презентация книги «Леонид Устьянцев». Выпуск подарочного издания о народном художнике Российской Федерации Леониде Федоровиче Устьянцеве приурочено к 90-летнему юбилею мэтра. Планируется, что участие в презентации примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Мероприятие пройдет в присутствии приглашенных гостей – вдовы художника Анастасии Устьянцевой, которая написала вступительную статью к книге, и внуков художника, продолжателей ювелирной династии, членов Союза художников Российской Федерации Александра и Ивана Устьянцевых.
В книге содержится полный перечень выставок и произведений Леонида Федоровича, биографическая и библиографическая справки, издание широко иллюстрировано фотографиями ювелирных украшений и снимками из семейного архива художника.
13:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная работе Екатеринбургского Государственного цирка в период ограничительных мер и планам на новый цирковой сезон.
Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова расскажет о том, как текущая эпидемиологическая ситуация в стране и мире отразилась на работе Екатеринбургского цирка, озвучит планы на новый сезон, поделится информацией о подготовке к традиционному новогоднему цирковому шоу, а также подведет основные итоги года работы в статусе директора Екатеринбургского цирка.
13:00 Уральский институт металлов (ул. Ленина, 101 /2, здание ). Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов проверит ход реализации проекта «Единая социальная карта Свердловской области» на территории региона.
Алексей Орлов пообщается с потенциальными держателями карты и обсудит с операторами дальнейшее развитие проекта.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:21 | 18.08.2020
На Урале задержали подозреваемых в стрельбе по СОБРу
19:34 | 18.08.2020
Состав футбольного клуба «Урал» усилил Вячеслав Подберёзкин
19:01 | 18.08.2020
На вокзале в Екатеринбурге у мужчины нашли учебные гранаты
18:43 | 18.08.2020
Средняя зарплата свердловчан за июнь составила 43,9 тысячи рублей
18:26 | 18.08.2020
В Свердловской области прошёл приём образовательных учреждений к новому учебному году
18:22 | 18.08.2020
Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» в столице Прикамья завершится к 1 сентября
18:18 | 18.08.2020
В Пермском крае выздоровели от коронавируса 70% пациентов
17:59 | 18.08.2020
Дмитрий Махонин поручил благоустроить сквер у ДК Калинина в Перми
17:56 | 18.08.2020
В Свердловской области провели свыше семи тысяч тестов на COVID-19
17:31 | 18.08.2020
Свердловские детсады продолжат работу с 50-процентной нагрузкой
17:18 | 18.08.2020
В Екатеринбурге пройдёт фестиваль INCLUSIVE ART
16:59 | 18.08.2020
На Среднем Урале прокуратура устанавливает причины пожара, в котором погиб ребёнок
16:38 | 18.08.2020
Жительница Асбеста стала жертвой мобильных мошенников
15:59 | 18.08.2020
Пермячка отсудила 30 тысяч за отравление роллами
15:48 | 18.08.2020
Финансирование детских пособий может вырасти на 2 миллиарда
15:45 | 18.08.2020
Футболисты «Синары» в матче полуфинала обыграли «Газпром-Югру»
15:12 | 18.08.2020
Холод и туман: погода на Среднем Урале на предстоящие дни
15:07 | 18.08.2020
Дмитрий Махонин: «В следующем году в столице Прикамья появятся сразу две благоустроенных набережных»
14:42 | 18.08.2020
Магазины Екатеринбурга проверили на соблюдение мер безопасности
14:42 | 18.08.2020
Специалисты колл-центра по вопросам COVID-19 помогли более чем 90 тысячам жителей Прикамья
14:28 | 18.08.2020
В уральском посёлке вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме
13:55 | 18.08.2020
Прокуратура проверит состояние аттракциона в ЦПКиО Екатеринбурга
13:32 | 18.08.2020
В этом году для посетителей музея «Хохловка» проведут высокоскоростной интернет с Wi-Fi
13:30 | 18.08.2020
Завершились поиски ушедшего в лес тагильчанина
13:22 | 18.08.2020
Дмитрий Махонин обязал работодателей Прикамья провести вакцинацию от гриппа сотрудников в группах риска
13:07 | 18.08.2020
Из мэрии Полевского уволили брата российского юмориста Незлобина
12:50 | 18.08.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Пермском крае – 0,9%
12:49 | 18.08.2020
В Екатеринбурге выявили еще 90 новых случаев коронавируса
12:46 | 18.08.2020
Юная летающая лыжница из Чайковского стала героиней спортивного реалити
12:45 | 18.08.2020
Свердловские врачи вылечили еще 74 пациента с коронавирусом
12:42 | 18.08.2020
От коронавируса скончались еще два свердловчанина
12:41 | 18.08.2020
В Прикамье зафиксировано 64 случая COVID-19
12:38 | 18.08.2020
В России подтвердили еще 4748 случаев коронавируса