Анонсы событий на 19 августа

19:54 | 18.08.2020

11:30 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная презентации первой региональной краудинвестинговой платформы для предпринимателей.

Краундинвестинговая платформа "ВДело" — это инструмент поддержки, разработанный в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который позволит существенно расширить финансирование регионального бизнеса.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла разъяснят термин "краудинвестинг", подробно расскажут о разработке платформы "ВДело", об уникальности проекта в рамках страны, объявят дату старта работы краудинвестинговой платформы, а также детально опишут алгоритм работы платформы, озвучат условия как для участников, которые смогут привлекать деньги на свои проекты, так и для инвесторов.



12:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Яблочного Спаса.

Духовник Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов, проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин, директор ГБУК СО "Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова" Валентина Ращектаева и заведующий музеем плодового садоводства им. Казанцева Геннадий Короленко расскажут о традициях и обычаях празднования Яблочного Спаса, об аграрной ситуации и итогах сбора первого урожая сельскохозяйственных культур в частных садоводствах региона, а также поделятся информацией об истории старинного плодового сада Д. И. Казанцева, который расположен в центре Екатеринбурга.

Народная традиция именует день Преображения Господня Яблочным Спасом, который христиане отмечают 19 августа. В этот день по традиции освящаются плоды нового урожая.



12:00 Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37). Состоится презентация книги «Леонид Устьянцев». Выпуск подарочного издания о народном художнике Российской Федерации Леониде Федоровиче Устьянцеве приурочено к 90-летнему юбилею мэтра. Планируется, что участие в презентации примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Мероприятие пройдет в присутствии приглашенных гостей – вдовы художника Анастасии Устьянцевой, которая написала вступительную статью к книге, и внуков художника, продолжателей ювелирной династии, членов Союза художников Российской Федерации Александра и Ивана Устьянцевых.

В книге содержится полный перечень выставок и произведений Леонида Федоровича, биографическая и библиографическая справки, издание широко иллюстрировано фотографиями ювелирных украшений и снимками из семейного архива художника.



13:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная работе Екатеринбургского Государственного цирка в период ограничительных мер и планам на новый цирковой сезон.

Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова расскажет о том, как текущая эпидемиологическая ситуация в стране и мире отразилась на работе Екатеринбургского цирка, озвучит планы на новый сезон, поделится информацией о подготовке к традиционному новогоднему цирковому шоу, а также подведет основные итоги года работы в статусе директора Екатеринбургского цирка.



13:00 Уральский институт металлов (ул. Ленина, 101 /2, здание ). Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов проверит ход реализации проекта «Единая социальная карта Свердловской области» на территории региона.

Алексей Орлов пообщается с потенциальными держателями карты и обсудит с операторами дальнейшее развитие проекта.

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