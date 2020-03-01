Анонсы событий на 3 марта

18:06 | 2.03.2020

5:05 Аэропорт Кольцово. Рейсом SU-6401 прилетит десятикратный чемпион мира и действующий чемпион России по мотогонкам на льду Дмитрий Хомицевич, который в составе сборной России одержал победу в чемпионате мира в Берлине.



10:00 «Синара центра» (Верх-Исетский бульвар, 15/4, вход №1 нового корпуса). Состоится форум «Большой открытый диалог» – публичное обсуждение предпринимателями и руководителями органов власти Свердловской области актуальных вопросов регионального бизнеса.

3 марта в рамках форума состоится:

В 10.00 (концертный зал, 2 этаж) расширенное заседание инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области, где будут рассмотрены достижения в развитии инвестиционного климата Свердловской области и перспективы упрощения государственных процедур для предпринимателей.

В 11.30 (концертный зал 2, 2 этаж) пресс-подход с участием первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, председателя Совета Свердловского областного отделения «Опора России» Ильи Тыщенко, первого вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаила Черепанова.

В 14.30 (концертный зал, 2 этаж) руководители свыше десяти министерств и ведомств Свердловской области проведут персональные консультации для предпринимателей.



11:00 Резиденция губернатора (ул. Горького, 21). Губернатор Евгений Куйвашев вручит награды лучшим животноводам Свердловской области.

К участию в торжественном мероприятии приглашены животноводы, показавшее высокие результаты своей работы и получившие в 2019 году более 8 тысяч килограммов молока от одной коровы.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая эксперименту по внедрению новых технологий в сфере безналичных платежей

Участники пресс-конференции:

Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка,

Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка

Артем Скворцов, руководитель проекта Benzuber.

Максим Марамыгин, доктор экономических наук, директор Института финансов и права УРГЭУ

Вопросы пресс-конференции:

-В феврале 2020 года в Екатеринбурге впервые в России прошла интеграция безналичной оплатой услуг через телефон с помощью QR-кода на автозаправочных станциях. Заплатить за топливо можно, минуя кассу. Какова реакция потребителей и предпринимателей на внедрение новой технологии?

-Как и где будет использоваться система оплаты по QR-коду? Сможет ли использовать QR-код в своей работе крупный бизнес? Как изменятся затраты для малых и средних предпринимателей?

-В каких отраслях применима эта технология? Где она будет распространяться вслед за Екатеринбургом?

-Чего ждать бизнесу и потребителю от развития новых технологий в сфере платежей? Что изменится в ближайшие годы?



13:00 Екатеринбургский клинический перинатальный центр (ул. А. Валека, 12). Состоится торжественное открытие после ремонта консультативно-диагностической поликлиники Екатеринбургского клинического перинатального центра.

Ремонт поликлиники проводился в соответствии с проектом «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», входящим в национальный проект «Здравоохранение». За семь месяцев ее внутренний облик полностью обновили, а пространство адаптировали для успешной реализации и внедрения в работу технологий «бережливого производства». Сегодня здесь работает регистратура «открытого типа» с выделенным картохранилищем и системой электронной очереди. Эффективно разведены различные патоки пациентов, а также оптимизирован целый ряд организационно-управленческих процессов. Отремонтированы кабинеты и коридоры, оборудована современная гардеробная, комфортные зоны ожидания.



15:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35). Губернатор Евгений Куйвашев вручит государственные награды, награды Президента России, награды министерств Российской Федерации и награды Свердловской области выдающимся уральцам.

В числе награждаемых — ветеран Великой Отечественной войны Михаил Числов, которому будет вручен знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий УрФУ, более 30 лет возглавлявший журфак университета, Борис Лозовский будет награжден званием «Почетный гражданин Свердловской области».

Ожидается, что награды из рук главы региона получат уральские предприниматели и промышленники — генеральный директор Машиностроительного завода им. Калинина Николай Клейн, президент компании «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский, генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, глава «Сима-ленд» Андрей Симановский, генеральный директор Богдановичского комбикормового завода Виктор Буксман. А также ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Награждены будут работники целого ряда уральских предприятий.

© «Вечерние ведомости»