Анонсы событий на 22 и 23 февраля

16:05 | 21.02.2020

22 февраля



10:00 Площадь у штаба ЦВО. В преддверии празднования Дня защитника Отечества состоится церемония возложения цветов к памятнику Г.К.Жукову, установленному на площади у штаба Центрального военного округа.

В церемонии примут участие начальник штаба Центрального военного округа, Герой России, генерал-лейтенант Михаил Теплинский и вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, а также руководители органов власти, военнослужащие, ветераны, представители общественности.



10:00 Полевской (лыжная база СТЗ, ул. Павлика Морозова, 34). Состоится первый межконфессиональный турнир по мини-футболу, организованный Центром этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия терроризму. Участие в спортивно-патриотическом состязании примут представители традиционных конфессий, активисты общественных организаций и остальные жители Полевского.

Турнир посвящен памяти подвигу бойцов 104-ого парашютно-десантного полка, среди которых был уроженец Свердловской области Виктор Романов, удостоенный звания Героя России посмертно.

Напомним, 1 марта 2000 года под Аргунским ущельем десантники 6-й роты вступили в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимым Хаттабом. Неравная битва длилась трое суток. Уже к концу первого дня той битвы рота потеряла 31 бойца. Всего в бою погибло более 80 солдат и офицеров, в живых остались только шестеро. В числе погибших был и капитан гвардии артиллерийский корректировщик 28-летний Виктор Романов. Во время столкновения с боевиками он быстро подготовил и передал данные для стрельбы в командный пункт, вызвав артиллерийский огонь на себя. Одновременно с этим вел огонь из автомата. Капитан продолжал корректировать огонь даже после того, как ему минуй оторвало обе ноги. От полученных ранений он скончался. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 12 марта 2000 года Виктор Романов был посмертно удостоен звания Герой России, а также награжден Орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» 1 степени.



14:00-15:00 Верхняя Пышма (военный городок, ул. Петрова, 35). Пройдет военно-историческая реконструкция боя Корсунь-Шевченковской операции Красной Армии 1944 года. Приурочено мероприятие ко Дню защитника Отечества.

Воспроизводить события военной операции будут участники военно-исторических клубов Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края при поддержке оргкомитета Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Центрального военного округа и Российского военно-исторического общества. Специально для реконструкции зимнего боя была подготовлена форма времен Великой Отечественной войны и макеты оружия.



23 февраля



9:45 Верхняя Пышма (Центр дополнительного образования, ул. Щорса, 1 А). Состоится региональный этап Всероссийских соревнований по экстремальной робототехнике «Кубок РТК мини».

«Кубок РТК мини» – это робототехнические соревнования на специальном испытательном полигоне, смоделированном под участки различной сложности: от пересеченной местности до последствия таких катастроф, как землетрясение, цунами, обвалы. В ходе испытаний робот должен за наименьшее время преодолеть полосу препятствий, собрать цветные маячки и доставить их в соответствующие цветовые зоны, выполнить дополнительные задания. Управление роботом осуществляется дистанционно. Маршрут участник выбирает и просчитывает сам, исходя из способностей своего робота.

В соревнованиях примут участие 32 команды из Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Артемовского, поселка Буланаш.

Соревнования Кубок РТК Мини проводятся в номинации «Искатель», возраст участников до 14 лет включительно.

Организатором соревнований является государственный научный центр Российской Федерации «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» – крупнейший исследовательский центр России в области робототехники.

В 2019 году Свердловская область вошла в тройку лидеров по количеству команд, принимающих участие в этих соревнованиях.



14:00 Ирбит (ДК им. В.К. Костевича, ул. Свердлова, 17). Состоится первый концерт в рамках проекта Свердловской государственной детской филармонии «Победный хор». На сцену Дома культуры выйдет капелла мальчиков и юношей, оркестр народных инструментов, солисты Театра мюзикла Свердловской детской филармонии, а также местные творческие коллективы. В ходе концертной программы прозвучат популярные песни времен Великой Отечественной войны, будут прочитаны стихи и песни военных лет. Для визуального оформления программы использована фронтовая хроника.

Проект «Победный хор» охватит восемь территорий Свердловской области. С февраля по ноябрь концерты пройдут в Ирбите, Верхней Пышме, Красноуфимске, Сухом Логу, Нижнем Тагиле, Кушве и поселке Баранчинский, Полевском. В рамках проекта планируется также проведение встреч юных артистов с ветеранами Великой Отечественной войны, посещение музеев и памятных мест.

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