Анонсы событий на 11 февраля

19:16 | 10.02.2020

9:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, каб. 326). Состоится брифинг, посвященный ситуации вокруг короновируса. Начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денис Демидов и главный эпидемиолог уральской столицы Александр Харитонов расскажут об эпидемиологической ситуации в Екатеринбурге и огласят результаты предварительных анализов граждан Китая, находящихся на карантине в санатории «Бодрость».

Сразу после этого будет озвучена информация об акции, которую совместно организует Администрация города Екатеринбурга и Свердловское отделение общественной организации «Российского Красного креста» в помощь жителям города – побратима Екатеринбурга Гуанчжоу. О ней расскажут начальник Управления внешнеэкономических связей Администрации города Екатеринбурга Максим Докучаев и председатель регионального отделения «Всероссийского Красного креста» Дмитрий Вершинин.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина 24а). Состоится очередное заседание городской думы Екатеринбурга.



10:00 Каменск-Уральский (Агропромышленный техникум, ул. Механизаторов, 20). Состоится этап военно-спортивной игры «Зарница» среди колледжей, техникумов и Центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Южного управленческого округа. Проведение «Зарницы» в 2020 году приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Аналогичные этапы военно-спортивной игры проводятся в каждом из управленческих округов региона, после чего состоится областной этап «Зарницы».

Планируется, что 11 февраля за победу будут соревноваться шесть команд, в состав каждой из которых входит 10 человек. Участникам предстоит пройти несколько испытаний: выполнить задания по военно-строевой и физической подготовке, продемонстрировать умение оказывать первую медицинскую помощь и навыки неполной разборки и сборки автомата Калашникова, а также стрельбы из пневматической винтовки. Кроме того, в программу соревнований включен этап на знание истории Отечества.



12:00 Администрация Октябрьского района (ул. Луначарского, 217). Состоится встреча с отрядом Добровольной народной дружины.

Руководитель отряда Анатолий Сауляк, а также семейная династия дружинников Александр Медведовских и две его дочери J расскажут о том как ДНД ведут охрану правопорядка в районе, с какими неординарными случаями с этой работе им приходилось сталкиваться и что мотивирует их вновь и вновь выходить на патрулирование улиц родного района.

После общения со СМИ дружинники выйдут в очередной рейд по Октябрьскому району.



16:00 Ельцин центр (ул. Б. Ельцина, 3). Состоится презентация уникального VR-фильма и фотовыставки «Путешествие по России. 360°». Все посетители центра смогут «телепортироваться» в самые красивые места России – пролететь над гнездовьями кайр на Кольском полуострове, увидеть, как образуются облака на горе Ай-Петри в Крыму, нырнуть к кольчатой нерпе в Охотском море, услышать, как поют серые киты. Эту возможность им предоставит снятый по технологии панорамного видео фильм «Россия. Виртуальное путешествие». Он представляет собой дневник путешественника продолжительностью в восемь минут, который обращается к жителю современного мегаполиса. Рассказывая о личном опыте, главный герой вдохновляет на изучение России и путешествия по ней.

Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель исполнительного директора Русского географического общества Алексей Тихомиров.

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