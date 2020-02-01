Анонсы событий на 8, 9 и 10 февраля

18:54 | 7.02.2020

8 февраля



8:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле состоится главный старт XXXVIII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2020» в Свердловской области.

Автобус для СМИ отправится в Нижний Тагил в 8.00 от резиденции губернатора.

Программа:

10.50 Торжественное открытие;

11.00 Старт 1-го спортивного забега на 10 км (мужчины и женщины);

11.20 Старт 2-го спортивного забега на 5 км (мужчины и женщины);

11.40 Старт гостевого (VIP) забега;

12.00 Старт массового забега;

12.45 Награждение победителей и призеров.



9:45 Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3). Состоится выпуск офицеров учебного военного центра Уральского Федерального университета.

79 лейтенантов, успешно прошедших программу обучения по различным военно-учетным специальностям, отправятся в войска для прохождения военной службы. Среди офицеров-выпускников главного уральского вуза — будущие командиры танковых, инженерно-саперных взводов, начальники расчетов подразделений Воздушно-космических сил.



10:00 Поселок Бобровский (Сысертский район, ул. Лесная, 2, школа №2). В Свердловской области пройдут мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-аса Великой Отечественной войны генерал-майора Григория Андреевича Речкалова.

8 февраля в 10.00 в поселке Бобровский, где похоронен Григорий Речкалов, на территории школы №2 (Сысертский район, п. Бобровский, ул. Лесная 2) состоится торжественное открытие бюста дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова.

В 10.20 состоится встреча с учениками, посвященная мужеству, героизму и чести доблестных защитников Родины.

В 11.30 на Бобровском кладбище состоится памятное мероприятие.

В 13.30 в Бобровском доме культуры (ул. Калинина,1А) состоится концерт.



10:00 Дом офицеров ЦВО (ул. Первомайская, 27). Пройдет военно-историческая игра, посвященная подвигам Григория Речкалова. В ней примут участие школьники и студенты.

Игра включает в себя 10 этапов. Согласно легенде, команда участников является летным отделением Свердловского аэроклуба, в котором проходил обучение Г.А. Речкалов. После окончания аэроклуба курсанты направляются на летную работу и совершают 10 боевых вылетов. Игра организована департаментом молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области и региональным центром патриотического воспитания.



10:00 Первоуральск (Инновационный культурный центр, ул. Ленина, 18Б, 7 этаж). Состоится презентация программы комплексного благоустройства и развития городских пространств, разработанной в рамках соглашения между правительством Свердловской области, администрацией городского округа, группой ЧТПЗ и Центром аналитики города под руководством Сергея Капкова.

В мероприятии примут участие представители областного правительства, глава администрации Первоуральска Игорь Кабец, управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.

На мероприятии жителям будут представлены «Проекты первых побед» – территории, преображение которых начнется уже в 2020 году: площадь Победы, а также центральные улицы – проспект Ильича и улица Ватутина. На разработку проектно-сметной документации по этим проектам Группа ЧТПЗ выделила дополнительные средства. Кроме того, общественности будут презентованы транспортная стратегия и стратегия освещения, а также брендбук города. Все проекты разработаны на основании комплексного исследования Центра аналитики города и при участии жителей Первоуральска.

В этот же день в Инновационном культурном центре откроется экспозиция, которая представит проекты комплексной программы благоустройства и развития городских пространств Первоуральска.



9 февраля



13:00 Спортивный комплекс «Родина» (ул. Ильича, 67). Начнется чемпионат Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою. Всего в соревновании примут участие более 100 военнослужащих.

Судейство поединков будет проходить по олимпийской системе. Из турнира спортсмен будет выбывать сразу после первого поражения. Финальные поединки определят сильнейших спортсменов. Победители и призеры соревнования будут включены в команду военного округа и примут участие в чемпионате Вооруженных Сил.



10 февраля



10:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова

Вопросы пресс-конференции:

-Россия начала год председательства в ШОС и БРИКС: какие иностранные делегации едут на Урал? Какие мероприятия пройдут в уральском регионе в течение года?

-Каков интерес иностранных инвесторов к региону? Какие сферы бизнеса их привлекают?

-Какая подготовка ведется со стороны МИДа перед проведением международной выставки Иннопром?

-Участвует ли представительство МИД в контроле за ситуацией с коронавирусом на Урале?

-Какие мероприятия представительство МИД будет проводить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне?

10 февраля отмечается Международный день дипломатического работника



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная призовым местам уральских пловцов на XXII Чемпионате мира по зимнему плаванию в Словении.

Чемпионат мира по зимнему плаванию - это международное состязание, которое проходит каждые два года, и организуется при участии Международной Ассоциации зимнего плавания (International Winter Swimming Association).

Президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов и вице-президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Анатолий Пеугонен расскажут о подготовке к Чемпионату мира по зимнему плаванию, о программе соревнований, об особенностях дистанций и дисциплин в этом году, а также поделятся информацией о культурной программе Чемпионата, географии участников и призовых местах.

Мировое первенство - с 3 по 9 февраля в городе Блед на одноименном озере в Словении.

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