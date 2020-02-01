Анонсы событий на 6 февраля

17:55 | 5.02.2020

10:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). И.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов проведет заседание правительства региона.

Основной темой станет создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в Свердловской области, в том числе путем строительства и реконструкции зданий. С докладами выступят министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов и министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков.

Содоклады представят глава Березовского городского округа Евгений Писцов и и.о. главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.



10:00 УрФУ (Тургенева, 4, 2-й этаж, Демидовский зал). Состоится церемония вручения премии губернатора Свердловской области молодым ученым.

Авторы 22 лучших разработок фундаментального и прикладного характера в области машиностроения, медицины, экологии, математики, металлургии, гуманитарных и других наук молодые ученые получат звание лауреатов губернаторской премии и денежные вознаграждения в размере 200 тысяч рублей.

В церемонии участвуют: ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, председатель попечительского совета научного Демидовского фонда, академик Геннадий Месяц, председатель Уральского отделения Российской академии наук, академик Валерий Чарушин.

Вручение дипломов лауреатам пройдет в рамках традиционных Демидовских чтений, во время которых перед молодежью Урала выступят лауреаты Демидовской премии – российские ученые, академики с мировым именем: Юрий Оганесян, Вячеслав Рожнов, Александр Чибилев и сенатор Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Управления в 2019 году.

Заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова расскажет об основных результатах работы Управления ЗАГС Свердловской области в 2019 году, об изменениях в отраслевом законе "Об актах гражданского состояния", выскажет мнение о поправках в Семейный кодекс РФ, корректирующих брачный возраст, подведет итоги перехода отделов ЗАГС на новую систему работы ЕГР ЗАГС (Единый реестр записей актов гражданского состояния), предоставит статическую информацию по видам актов гражданского состояния за 2019 год, по редким и необычным именам новорожденных и по датам регистрации брака, пользовавшихся наибольшей популярностью у молодоженов в 2019 году.



12:00 Уральский колледж технологий и предпринимательства (ул. Умельцев, 5). Состоится подписание дорожной карты по реализации проекта «Профессиональное образование специалистов малого предпринимательства в сфере строительства Свердловской области в 2020-2022 годах». Участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор Уральского колледжа технологий и предпринимательства Николай Доронин, директор Екатеринбургского колледжа транспортного строительства Денис Шевченко, директор Белоярского многопрофильного техникума Оксана Петунина. Подписание документа состоится в рамках деловой программы VIII регионального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходит в Свердловской области с 3 по 7 февраля.

Благодаря подписанию соглашения опыт Уральского колледжа технологий и предпринимательства в подготовке высококвалифицированных специалистов по профессии «Плиточник-облицовщик» будет транслироваться в образовательные учреждения, являющиеся участниками реализации дорожной карты.

Отметим, что компетенция «Облицовка плиткой» включена в программу регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Соревнования по данному направлению проходят именно на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства.

Полный перечень компетенций и программы работы площадок размещены на официальном сайте.



14:00 Свердловская областная специальная библиотека для слепых (ул. Фрунзе, 78). Состоится пресс-конференция «Рассказы об ЭкстрАбилити», посвященная вопросам профессиональной инклюзии учеников, выпускников и молодых людей с нарушением зрения.

Представители департамента по труду и занятости населения Свердловской области, Екатеринбургского центра занятости и Центра инклюзивного образования УрФУ расскажут о проектах и программах содействия профессиональной ориентации и трудоустройства людей с нарушением зрения.

Своим опытом успешной реализации в профессии поделятся люди с инвалидностью по зрению.



15:00 Библиотека имени В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15). Состоится открытие совместной выставки библиотеки и государственного архива Свердловской области «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете: история уральской периодической печати».

Представленная выставка архивных документов освещает историю периодической печати на Урале в разные периоды ее существования – первые газеты дореволюционного Екатеринбурга, газета и агитационная печать периода революции и гражданской войны, жизнь газеты «Уральский рабочий» в 1920-1930-е годы, стенгазеты из жизни Свердловска и т.д. В экспозиции посетители смогут проследить, как развивалась периодическая печать в Свердловске, как было налажено производство газет, как функционировало Уральское отделение Российского телеграфного агентства.

На выставке можно ознакомиться с изданиями по истории журналистики и периодической печати Урала и Свердловской области, хранящиеся в краеведческом отделе библиотеки.

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