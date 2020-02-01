Анонсы событий на 5 февраля

18:27 | 4.02.2020

14:00 Верх-Нейвинский (ул. Просвещения 51а). В организации «Благое дело», работающей с людьми с ментальной инвалидностью, состоится День открытых дверей.

В организации трудоустроены 20 человек с инвалидностью, 50 человек получают реабилитационные услуги, 14 учащихся коррекционных школ проходят профориентацию. В «Благом деле» действуют 7 художественно-ремесленных мастерских и 5 творческих студий. Организована работа двух квартир для сопровождаемого проживания.

Участие во встрече примут люди с инвалидностью и их родственники, волонтеры, партнеры организации, свердловчане, желающие познакомиться с деятельностью НКО. Для них будет организована экскурсия по творческим мастерским, концерт инклюзивных творческих студий, презентация инклюзивных проектов 2020 года.



14:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1, 16 этаж). Состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и Национальной системой платежных карт о внедрении механизма оказания поддержки уральцам с помощью Единой социальной карты.

Подписи под документом поставят и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов и генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.



14:00 Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова (пр. Ленина, 28). Состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Мы этой памяти верны», реализуемого при поддержке министерства социальной политики Свердловской области.

Участие в событии примут ветераны Великой Отечественной войны, которые поделятся воспоминаниями о событиях военных дней. Организаторы отмечают: подобные уроки мужества проводятся в колледже им. И.И. Ползунова ежегодно и позволяют сохранить связь поколений, не забывать о подвигах предков.



14:00 Село Шурала (Невьянский район, ул. Ленина, д. 17а). Министр здравоохранения Андрей Цветков примет участие в торжественном открытии нового модульного фельдшерско-акушерского пункта.

Также для жителей села состоится всероссийская акция #ДоброВСело.

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