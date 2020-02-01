Анонсы
18:27 | 4.02.2020
Анонсы событий на 5 февраля
В организации трудоустроены 20 человек с инвалидностью, 50 человек получают реабилитационные услуги, 14 учащихся коррекционных школ проходят профориентацию. В «Благом деле» действуют 7 художественно-ремесленных мастерских и 5 творческих студий. Организована работа двух квартир для сопровождаемого проживания.
Участие во встрече примут люди с инвалидностью и их родственники, волонтеры, партнеры организации, свердловчане, желающие познакомиться с деятельностью НКО. Для них будет организована экскурсия по творческим мастерским, концерт инклюзивных творческих студий, презентация инклюзивных проектов 2020 года.
14:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1, 16 этаж). Состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской области и Национальной системой платежных карт о внедрении механизма оказания поддержки уральцам с помощью Единой социальной карты.
Подписи под документом поставят и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов и генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.
14:00 Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова (пр. Ленина, 28). Состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Мы этой памяти верны», реализуемого при поддержке министерства социальной политики Свердловской области.
Участие в событии примут ветераны Великой Отечественной войны, которые поделятся воспоминаниями о событиях военных дней. Организаторы отмечают: подобные уроки мужества проводятся в колледже им. И.И. Ползунова ежегодно и позволяют сохранить связь поколений, не забывать о подвигах предков.
14:00 Село Шурала (Невьянский район, ул. Ленина, д. 17а). Министр здравоохранения Андрей Цветков примет участие в торжественном открытии нового модульного фельдшерско-акушерского пункта.
Также для жителей села состоится всероссийская акция #ДоброВСело.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:22 | 4.02.2020
В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии
21:06 | 4.02.2020
В Верхней Салде осуждены два торговца героином
20:37 | 4.02.2020
В Екатеринбурге подросток получил наставления от деда, а вместе с тем и сотрясение мозга
19:13 | 4.02.2020
В Екатеринбурге глыба льда чуть не убила девушку
19:01 | 4.02.2020
Стартовал прием заявок на Ural Music Night в Екатеринбурге
18:47 | 4.02.2020
За первые три дня на фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» зарегистрировались более 100 человек
18:39 | 4.02.2020
В Перми подрядчик приступил к подготовительным работам по укреплению путепровода на улице Монастырской
18:36 | 4.02.2020
В Екатеринбурге обесточат несколько улиц из-за коммунальной аварии
18:34 | 4.02.2020
Татарстан перенимает опыт Пермского края по переходу предпринимателей с ЕНВД на другие налоговые режимы
17:58 | 4.02.2020
В частном секторе Екатеринбурга обнаружили гранату
17:52 | 4.02.2020
Пермский театр оперы и балета и Зальцбургская филармония подписали соглашение о сотрудничестве
17:05 | 4.02.2020
В Краснотурьинске мужчина, зарабатывавший на перепродаже навоза, заплатит крупный штраф
16:29 | 4.02.2020
В столице Урала сотрудницу налоговой задержали за взятку
16:09 | 4.02.2020
Трех тагильчан отправили в тюрьму за серию краж денег из банкоматов
15:38 | 4.02.2020
В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Расковой
15:12 | 4.02.2020
В Верхотурье двое злоумышленников изнасиловали и убили женщину, отказавшуюся дать им деньги на алкоголь
14:49 | 4.02.2020
В Нижнем Тагиле волонтеры ищут мужчину, пропавшего в прошлом году
14:40 | 4.02.2020
В Прикамье благодаря ЭПОСу учителя смогут создавать уроки и делиться материалами с остальными школами
14:36 | 4.02.2020
Власти Перми обсудят со студентами новое тарифное меню
14:14 | 4.02.2020
В Нижнем Тагиле планируют разбить «Романтический сад»
13:53 | 4.02.2020
На Среднем Урале растет смертность от онкологических заболеваний
13:30 | 4.02.2020
В результате ДТП в Екатеринбурге пострадал человек
13:16 | 4.02.2020
К «Лыжне России» в Свердловской области все готово: организаторы ожидают до 15 тысяч участников
13:15 | 4.02.2020
В Екатеринбурге будут судить свердловчанку, обвиняемую в преступлении в отношении опекаемого ребенка
13:03 | 4.02.2020
В рамках Всемирного дня борьбы с раком в Свердловской области проводится ряд профилактических мероприятий
12:42 | 4.02.2020
Садоводы Екатеринбурга смогут посещать бесплатный коворкинг-клуб