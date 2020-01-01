Анонсы событий на 1, 2 и 3 февраля

18:40 | 31.01.2020

1 февраля



10:00 Юность (ул. Куйбышева 32а). Состоится центральный старт Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Ожидаемое количество участников – 700 человек.

В 12.00 – торжественная церемония открытия мероприятия, участие в которой примут министр физической культуры и спорта Свердловской области, мастер спорта СССР по конькобежному спорту Леонид Рапопорт, заслуженные мастера спорта России по конькобежному спорту Галина Захарова и Юлия Скокова, а также заслуженный мастер спорта СССР по конькобежному спорту Игорь Малков.

«Лед надежды нашей» в Свердловской области пройдет в Екатеринбурге, Богдановиче, Заречном, Каменске-Уральском, Лесном, Нижнем Тагиле, Первоуральске.



11:00 Арт-галерея «СТЕНЫ» (ул. Мамина-Сибиряка, 126). 1 и 2 февраля состоится мастер-класс «Портрет. Холст/масло», который проведет Николай Блохин – один из самых известных и знаковых российских художников, чрезвычайно редко экспонируемых в России. Николай Блохин будет писать портрет Бориса Нодельмана – российского дирижера и педагога, главного дирижера Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженного деятеля искусств России, лауреата премии «Золотая Маска».

Также 2 февраля в 16.00 состоится творческая встреча-беседа с Николаем Блохиным, модератором которой станет молодой художник и искусствовед Денис Гардари.

Напомним, арт-галерея «СТЕНЫ» открылась в декабре 2019 года. Новое художественное пространство с уникальной выставочной и образовательной программой в центре Екатеринбурга ставит перед собой задачу показать творчество самых известных и ярких художников из разных городов России.



12:00 Дом офицеров ЦВО (ул. Первомайская, 27). Состоится открытие первого пункта загрузки и оцифровки материалов для последующей публикации в мультимедиагалерее проекта «Дорога памяти».

Открытие пункта позволит оцифровать фотографии, письма и другие памятные материалы, находящиеся на хранении в семейных архивах жителей и гостей уральской столицы.

Ранее работа по наполнению базы данных «Дороги памяти» в Свердловской области проходила только на базе военных комиссариатов. Открытие пункта загрузки позволит ускорить процесс обработки материалов, а также расширить перечень загружаемых документов. Фронтовые треугольники, открытки и фото, рисунки и записи стихов с фронтов войны пополнят цифровой фонд уникальных экспонатов к 75-й годовщине Великой Победы.

Ожидается, что к открытию пункта в Дом офицеров материалы из семейных архивов привезут ветераны, живущие в Свердловской области.

«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.



14:00 Синара Центр (Верх-Исетский бульвар, 15/4, 2 этаж, киноконцертный зал). Состоится открытый инклюзивный показ фильма «Бойцовская воля», который одновременно смогут посетить люди с нарушением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

Фильм будет сопровождаться тифлокомментированием, титрами и проходить в зале, где могут одновременно присутствовать более 30 людей на инвалидных колясках.

Участвуют: заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, генеральный директор инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов, исполнитель главной роли, свердловчанин Андрей Али.



3 февраля



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам кампании по капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области в 2019 году.

Генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов подведет итоги ремонтной кампании 2019 года, огласит статистику по количеству завершенных объектов, по уровню собираемости взносов, расскажет о результатах претензионно-исковой работы в прошлом году, обозначит планы на 2020 год, поделится информацией о старте третьего этапа программы по замене лифтового оборудования в домах, формирующих фонд капитального ремонта в "общем котле". Также спикер затронет тему капитального ремонта объектов культурного наследия, проинформирует о том, какую работу начал вести Фонд совместно с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области и другими структурами в этом направлении.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам предварительного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидата для участия в довыборах в Законодательное Собрание Свердловской области.

Предварительное голосование партии "Единая Россия" состоится в Краснотурьинском округе №16 в воскресенье, 2 февраля.

Секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий подведет итоги предварительного голосования, а также расскажет о дальнейшем выдвижении победителя в качестве кандидата от партии на довыборах в Законодательное Собрание Свердловской области.

Всего будет организовано 22 партийных счетных участка в шести населенных пунктах Свердловской области.



16:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Состоится церемония открытия восьмого регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Планируется, что участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» соберет более 1,3 тысячи конкурсантов и экспертов. Соревнования состоятся на площадках 16 колледжей и техникумов. Состязания пройдут по 75 компетенциям основной группы и 27 компетенциям возрастной группы «Юниоры».

Соревнования продлятся до 7 февраля. Программы регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по площадкам проведения размещены на официальном сайте.

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