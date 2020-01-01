Анонсы событий на 31 января

17:59 | 30.01.2020

10:00 ДК Железнодорожников (Челюскинцев, 102). Состоится областное торжественное собрание, посвященное Дню образования профсоюзного движения Свердловской области.

В рамках торжественного собрания губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских и президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский подпишут дополнительное соглашения к областному трехстороннему соглашению по регулированию социально-трудовых отношений.

На полях церемонии лучшим профактивистам области будут вручены награды.

Напомним, в этом году Федерация профсоюзов отметит 102-ой день рождения. В соответствии с указом губернатора Свердловской области День образования профсоюзного движения в регионе включен в календарь знаменательных дат Среднего Урала.



10:00 Село Курьи (Сухоложский район, улица Школьная, 4а). Состоится торжественное открытие врачебной амбулатории. В торжественной церемонии открытия примет участие министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

В этот день для жителей села Курьи и близлежащих населенных пунктов пройдет масштабная акция «#ДоброВСело», организованная министерством здравоохранения, специалистами Свердловского областного медицинского колледжа и руководством Сухоложской районной больницы. В рамках акции пройдет обследование жителей в мобильных лечебно-диагностических комплексах, подворовой обход маломобильных сельчан, занятия и мастер-классы для детей дошкольного, школьного младшего, среднего возраста. В клубе будет организована работа Центра здоровья и кардиопоста.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная годовщине гибели туристической группы на перевале в 1959 году.

Адвокат, кандидат юридических наук Евгений Черноусов, писатель, общественный деятель, историк Олег Архипов, участник поисковых работ группы Дятлова, консультант следствия Сергей Согрин, председатель общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич, сестра погибшего Игоря Дятлова Татьяна Перминова обсудят итоги проверки по делу группы Дятлова, которую в 2019 году проводила Генеральная прокуратура РФ, зачитают письмо, адресованное президенту РФ, об оказании содействия в возбуждении уголовного дела следователями центрального аппарата Следственного комитета РФ, поделятся информацией о фактах и версиях гибели туристической группы туристов на Северном Урале, расскажут о взаимодействии с органами власти в ходе расследования, также участники пресс-конференции объявят дальнейшие планы работы общественного фонда.



12:00 Завод «Уральские локомотивы». Состоится передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам. Участие в торжественном мероприятии примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский, представители РЖД и отраслевых министерств РФ.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 326). Состоится брифинг, посвященный предварительным итогам приемной кампании по зачислению детей в 1 класс за первые три дня со старта основного этапа подачи заявлений.

В мероприятии примут участие начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров.

В ходе брифинга эксперты подведут предварительные итоги старта основного этапа приемной кампании по зачислению детей в 1 класс за первые три дня, расскажут какое количество школ еще ведет прием будущих первоклассников и напомнят сроки и способы подачи заявлений.



13:00 Управление архивами Свердловской области (ул. Первомайская, 56). Состоится пресс-тур в Центр микрографии и реставрации архивных документов.

На вопросы о специфике архивного и реставрационного дела ответят начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин, директор Центра микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области Юлия Демина, директора Государственного архива административных органов Оксана Селезнева, директор Государственного архива Свердловской области Евгений Шабалин, директор Центра документации общественных организаций Свердловской области Алексей Гагарин.

Центр микрографии и реставрации – единственное специализированное учреждение подобного рода в Уральском федеральном округе, обладающее технологиями цифрового микрофильмирования. Журналистам будет продемонстрирован процесс создания страхового фонда на особо ценные и уникальные документы, хранящиеся в архивах Свердловской области; процесс оцифровки киноплёнки шириной 8 мм методом покадровой пересъёмки эмульсии на цифровую камеру; процесс цианотипии (метод фотографической печати с характерным ярко-синим цветом в полутонах и тенях), а также метод цифровой реставрации.

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