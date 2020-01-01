Анонсы событий на 30 января

18:26 | 29.01.2020

9:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Отправится пресс-тур, в ходе которого специалисты Комитета благоустройства города Екатеринбурга вместе с журналистами смогут оценить качество уборки города от снега в Кировском и Железнодорожном районе Екатеринбурга. В ходе мероприятия представители СМИ смогут познакомиться с технологией применения «смачиваемого «Бионорда». Эта технология повышения эффективности использования противогололедного материала была впервые применена в 2019 году. В этом году ее применяют уже в большинстве районов города.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы уральских поисковиков в 2019 году.

В 2019 году Свердловская областная общественная молодежная организация "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение" отметила 30-летие.

Председатель Совета Свердловской областной общественной молодежной организации "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение" Елена Скуратова, ведущий специалист Свердловской областной общественной молодежной организации "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение", руководитель проекта "Вахта Памяти", руководитель поискового отряда "Ровесник" (г. Верхняя Пышма) Наталья Попова, руководитель поискового отряда "ЗОВ" (с. Кунарское, Богдановический район) Ираида Семинихина подведут итоги юбилейного для организации года, расскажут о реализуемых проектах, способствующих развитию патриотического сознания у детей и молодежи, а также увековечению памяти павших защитников Отечества, озвучат свои планы на Год памяти и славы. Спикеры огласят список фамилий красноармейцев, чьи имена восстановлены в ходе поисковых экспедиции, объявят поиск родственников.

На пресс-конференции будут присутствовать руководители поисковых отрядов, которые работали на местах боев Великой Отечественной войны в Карелии и Подмосковье, где состоялись самые жестокие сражения Красной Армии против гитлеровской Германии.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая финансовым итогам года

Участники пресс-конференции:

Сергей Горбунов, руководитель направления отдела экономического анализа и регионального развития Уральского главного управления Банка России

Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза,

Олег Попков, директор дивизиона Екатеринбург УБРИР

Ирина Кузьмина, директор по развитию ДелоБанка, член правления СКБ-банка

Вопросы пресс-конференции:

-Финансовые итоги 2019 года по оценке экспертов: состояние банковской системы, динамика потребительского кредитования, ситуация с просроченной задолженностью, динамика открытия эскроу-счетов.

-Главные финансово-технические тренды года: внедрение системы быстрых платежей, оплата по QR-кодам, развитие онлайн-сервисов. Как технологические новшества влияют на развитие банковского сектора? Почему это важно для бизнеса?

-Каков портрет активного клиента банка? Какие пользовательские привычки развиваются сегодня у клиентов?

-Вызовы 2020 года: работа с самозанятыми, продолжение «цифровой революции». Что будет влиять на развитие банковского сектора?



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов Второго Всероссийского конкурса рисунков для детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!".

Прием работ на конкурс проходил с 1 июля по 1 ноября 2019 года. К участию принято 3252 рисунка от детей-инвалидов из 69 регионов России. Рисунки могли быть выполнены на любом материале и исполнены в любой технике рисования с помощью педагогов или родителей.

Депутат государственной Думы, член экспертного жюри конкурса Александр Петров, заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, член экспертного жюри конкурса Борис Кириллов, министр социальной политики Свердловской области, член экспертного жюри конкурса Андрей Злоказов, директор НПП "Детская восстановительная медицина", инициатор конкурса Евгений Крупин и галерист, владелец аукционного дома "Суворовъ", член экспертного жюри конкурса Валерий Суворов подведут итоги конкурса, расскажут о процедуре выбора рисунков и определения победителей, а также сообщат о дальнейших перспективах развития проекта.

В рамках пресс-конференции будет вручен приз и диплом победительнице конкурса Нине Перепечко. Также представители СМИ смогут увидеть оригиналы работ победителей.



14:00 Полевской (Северский трубный завод, ул. Вершинина 10). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб (термоотдела) на Северском трубном заводе (СТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК).

Комплекс предназначен для производства премиальной трубной продукции. Он построен с применением зеленых технологий и включает в себя, в частности, очистные сооружения с оборотным циклом водоснабжения. В рамках пресс-тура состоится экскурсия по термоотделу.



17:00 Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (Чапаева, 10). Откроется персональная выставка именитых мастеров Свердловской области по художественной обработке бересты Наталии и Алексея Варовых с участием заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна.

Уроженцы Ивделя в течение многих лет создают разнообразные традиционные изделия в технике художественной обработки бересты. В рамках этнокультурного выставочного проекта «Наследие коренных народов Среднего Урала» будут представлены порядка семидесяти экспонатов, в числе которых: пестери, корзины, горлатки, традиционная посуда народа манси, образцы ручного ткачества.



18:00 Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3). Состоится открытие мультимедийной выставки «Спасители», организованной Российским еврейским конгрессом.

В церемонии предполагается участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, члена бюро президиума Российского еврейского конгресса, президента группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, государственных и общественных деятелей, дипломатов, российских меценатов.

Выставка станет одним из главных событий «Недели памяти» – цикла мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста.

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